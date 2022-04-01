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Сергей Лазарев потерял огромные деньги на новом шоу

Сергей Лазарев потерял огромные деньги на новом шоу
Певец Сергей Лазарев рассказал о своих финансовых потерях. Артист заявил, что из-за отмены своих мартовских шоу в Санкт-Петербурге и Москве он потерял очень большие деньги. «Очень много. Я все делал на свои деньги, заработанные еще с предыдущего тура. А все переносы и отмены — это значит, что нужно платить неустойку. Но сейчас не самое лучшее время для премьеры большого шоу», сказал Сергей Лазарев.
Сергей Лазарев - фото из архива z-aya.ru - ««Instagram» запрещённая организация на территории РФ» Как отметил Лазарев, он до последнего верил, что ситуация разрешится и его концерты пройдут по расписанию. Певец даже задействовал все силы в России, чтобы переделать декорации и сшить заново наряды, однако его усилия оказались напрасны, сообщает РИА Новости. Напомним, что Сергей Лазарев на протяжении полугода создавал шоу «Я не боюсь». В итоге концерт в Санкт-Петербурге перенесен на 24 сентября, а в Москве на 28 сентября.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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