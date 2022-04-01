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Слух: Microsoft рассматривает вопрос повышения цены Game Pass

Слух: Microsoft рассматривает вопрос повышения цены Game Pass


Подписка Game Pass сейчас имеет два основных уровня — базовая (Xbox Game Pass или PC Game Pass) и полная (Game Pass Ultimate). В подписку Game Pass Ultimate входят не только подписки Xbox Game Pass и PC Game Pass, но и Xbox Live Gold, плюс некоторые другие бонусы. Стоимость подписки Game Pass Ultimate, если приобретать ее на 1 месяц, составляет $14,99. Тогда как цена только за Xbox Game Pass или PC Game Pass — $9,99.

Известный игровой журналист Брэд Самс опубликовал видео, в котором заявил, что слышал о планах Microsoft найти способ повысить цену на базовую подписку Game Pass. Вот что он говорит в своем ролике:

Я слышал, что Microsoft обдумывает вопрос, как поднять цены на эти услуги [Game Pass], чтобы включить Gold. Сделать так, чтобы $15 в месяц — это был новый базовый уровень. Это означает, что вы получите за такую цену Game Pass, а также Xbox Live Gold, и это единственный уровень. Меня не удивит, если, когда Microsoft закроет сделку по приобретению Activision, они действительно поднимут эту базовую цену.

Напомним, на днях появились слухи, что Microsoft может выпустить семейную подписку Game Pass.


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По материалам: newxboxone

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