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Tribes of Midgard получает рейтинг на Xbox, игра была эксклюзивом Playstation

Tribes of Midgard получает рейтинг на Xbox, игра была эксклюзивом Playstation


Похоже, что релиз игры Tribes of Midgard вскоре состоится на приставках Xbox One, Xbox Series X | S и Nintendo Switch. На это указывает рейтинг, выданный данным версиям проекта агентством ESRB.


Игра Tribes of Midgard вышла в июле 2021 года на приставках Playstation 4 и Playstation 5, плюс на PC. Проект представляет собой RPG с видом сверху в мире, который основан на скандинавской мифологии. Журналисты и игроки смешанно встретили проект, рейтинг Tribes of Midgard на Opencritic на уровне в 75 баллов из 100.

На данный момент нет информации о том, когда именно Tribes of Midgard доберется до Xbox.


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По материалам: newxboxone

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