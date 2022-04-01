Tribes of Midgard получает рейтинг на Xbox, игра была эксклюзивом Playstation





Похоже, что релиз игры Tribes of Midgard вскоре состоится на приставках Xbox One, Xbox Series X | S и Nintendo Switch. На это указывает рейтинг, выданный данным версиям проекта агентством ESRB.





Игра Tribes of Midgard вышла в июле 2021 года на приставках Playstation 4 и Playstation 5, плюс на PC. Проект представляет собой RPG с видом сверху в мире, который основан на скандинавской мифологии. Журналисты и игроки смешанно встретили проект, рейтинг Tribes of Midgard на Opencritic на уровне в 75 баллов из 100.

На данный момент нет информации о том, когда именно Tribes of Midgard доберется до Xbox.

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