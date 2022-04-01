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В Minecraft на Xbox из-за ошибки добавили трассировку лучей, функцию удалят

В Minecraft на Xbox из-за ошибки добавили трассировку лучей, функцию удалят


В Minecraft Preview игроки на приставках Xbox Series X | S получили несколько дней назад трассировку лучей. Это давно ожидаемая на Xbox функция, которая уже некоторое время доступна в Minecraft на PC. При этом, не у всех игроков в Minecraft Preview данная функция была доступна.

Как сообщили разработчики Minecraft, функцию трассировки лучей добавили непреднамеренно в превью-версию игры:

Предыдущая сборка Minecraft Preview, доступная инсайдерам Xbox, непреднамеренно включала код прототипа для поддержки трассировки лучей на консолях Xbox. Этот код раннего прототипа был удален из предварительного просмотра и не сигнализирует о ближайших планах по внедрению поддержки трассировки лучей на консоли.

Таким образом, в ближайшее время на Xbox ждать трассировку лучей в Minecraft не стоит.

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По материалам: newxboxone

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