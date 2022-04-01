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В сети обсуждают отказ заграничных бутиков Chanel от обслуживания русских клиентов

В сети обсуждают отказ заграничных бутиков Chanel от обслуживания русских клиентов

Бутик Chanel в Дубае отказывается обслуживать клиентов из России. Такую информацию сейчас активно обсуждают в телеграм-каналах. Авторы публикуют сообщения от читателей, которые подтверждают, что уже столкнулись с подобной дискриминацией.

Подруга пишет, что в магазине Chanel в Дубае, когда узнали, что она русская, не продали вещи. Сначала спросили номер телефона, услышали, что начинается с +7, отвели в сторону и сказали, что не продадут,

— написала в своем телеграм-канале Лаура Джугелия.

Насчет люкса в Дубае — да, это действительно правда, мне написали несколько человек, что тоже сталкивались с подобным,

— написали в модном телеграм-канале "Дьявол носит H&M".


Делятся своим опытом и другие пользователи сети. Так, телеграм-канал "Антиглянец" приводит скрины сторис из Instagram (принадлежит компании Meta, признанной в РФ экстремистской организацией), на которых говорится, что русские должны подписать бумагу с гарантией, что они не живут в России и не будут носить вещь в России. Только в этом случае товар могут продать.

Происходит подобное, похоже, не только в Дубае.

И вот случай: знакомый купил в Милане Chanel и попросил привезти в отель, деньги взяли, в отель не привезли, так как на этом этапе допетрили, что он русский. Так и сказали консьержу отеля,

— написали в "Антиглянце".


Пользователи сети возмутились таким подходом к клиентам и обвинили бренд в дискриминации. Задаются в телеграм-каналах и вопросом, как после этого Chanel собирается возвращаться на российский рынок и выстраивать коммуникацию с клиентами.

Напомним, что когда-то бренду Chanel уже приходилось очищать свой имидж от запятнавшей его истории о связи основательницы марки Коко Шанель с нацистами во время Второй мировой войны. В 2016 году французские историки изучили архивные материалы и обнаружили имя модельера в списках агентов немецкой разведки.

Впрочем, однозначно судить о ситуации пока сложно из-за противоречивости информации и отсутствия официальных комментариев со стороны бренда.

В телеграм-канале "Беспощадный пиарщик", например, с иронией отнеслись к обсуждениям в сети, опубликовав фото директора по развитию российского Forbes Дмитрия Озмана с пакетом Chanel, стоящего в очереди в бутик Louis Vuitton в Дубае. По данным канала, фото является актуальным и прислано подписчиками.

Если же принятые меры соответствуют действительности, то связаны они, очевидно, с ранее введенными против России санкциями из-за спецоперации на Украине, в числе которых был и запрет на ввоз товаров люксовой категории, включая одежду, обувь и аксессуары. В европейском санкционном перечне оказались все товары, оптовая стоимость которых превышает 300 евро за единицу, а в пакете США — тысячу долларов за единицу.

Еще до принятия данных мер многие люксовые бренды, в том числе Hermes, конгломераты LVMH и Kering приостановили поставки в Россию и временно закрыли бутики. Купить люксовые товары в России, правда, по-прежнему можно на мультибрендовых площадках.


Фото из рекламной кампании Chanel
Надя Бесчетникова
# Шоу-бизнес
По материалам: spletnik.ru

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