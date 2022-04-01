Валерия из-за творческого кризиса задумалась о завершении карьеры

Муж 53-летней певицы Валерии, продюсер Иосиф Пригожин рассказал, почему у нее возникло желание покинуть сцену. Недавно в СМИ попала информация о том, что Валерия собирается завершить карьеру. Позже выяснилось, что муж певицы Иосиф Пригожин посоветовал ей принимать решение с холодной головой и не торопиться с уходом. Артистка прислушалась к мнению супруга и отложила выход на пенсию. Валерия деликатно промолчала про причины, из-за которых хотела бросить шоу-бизнес, но её муж рассказал правду о переживаниях жены. По словам Пригожина, Валерия недавно пережила серьезный творческий кризис.Певица Валерия Ей откровенно не нравились песни молодых «псевдомузыкантов» и блогеров, которые выстреливали в Сети, и певица понимала, что она не хочет заниматься чем-то похожим. «Это же некая математическая схема, конструктор из песен, а музыки как таковой нет. Слепили песенку и бабки пошли рубить. Валерия не хотела в этом всем существовать», — рассказал Пригожин в интервью МК. Вывести Валерию из кризиса удалось Максиму Фадееву. Он написал для певицы новый репертуар, который отложил её уход из профессии на неопределенный срок. «Новые песни, которые сейчас появились, достойны ее вокальных данных и представления о музыке», — сказал Пригожин.