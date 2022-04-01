Василиса Володина высказалась о том, что ждет в будущем

Астролог Василиса Володина рассказала свои прогнозы. Бывший астроэксперт шоу «Давай поженимся!» поделилась новой порцией предсказаний. На этот раз Володина увидела, что нас ждет в 2023-м. Астролог проследила странную закономерность и параллель с годом начала тяжелого периода в истории страны. Василиса Володина уверяет, что астрология действительно может предсказать важные события в мире, а к прогнозам имеет смысл прислушиваться. «На часах три ночи, и тебе хочется спать. Но не часы вызывают сонливость, они просто измеряют ритм жизни. Точно так же планеты измеряют во всех смыслах хронологию времени человечества», — говорит Василиса. Изучив закономерности движения планет, отмечает Володина, можно «увидеть» будущие тенденции и тренды в моде. «Так, соединений Юпитера и Урана в знаке Водолея было накануне Первой мировой войны. Водолей принес унисекс, мальчишеские фигуры, короткие стрижки у женщин... Тренд длился ровно до конца 20-х. Потому что следующее соединение Юпитера и Урана состоялось в Овне — Великая депрессия. Что нужно людям в такое время? Помада поярче, шик, голливудская роскошь, бьющая в глаза».Василиса Володина - фото из архива z-aya.ru - ««Instagram» запрещённая организация на территории РФ» По словам астроэксперта, сейчас мир ждет такая же невыразительная одежда, как перед самыми тяжелыми временами, когда никто не обращает внимание на такие вещи, как вкус и стиль. «Соединение Юпитера и Урана в Тельце было в 1941 году. Телец — это прагматизм, удобная одежда, меньше тканей в военную эпоху, потому что дефицит всего. Юбки становятся короче, так как одежда должна позволять женщине работать. И мода вот двигается таким вот 14-летним дыханием. Последний цикл был запущен в 2010-2011 годах. Это тоже соединение в Овне, как было перед Великой депрессией. Тоже яркая мода, бьющая в глаза, спорт-шик... Ну и следующий 2023-й. В этом году нам надо ждать совсем нового веяния. Это будет знак Тельца, поэтому вспоминаем 1941-й с его с утилитарностью. Но никаких параллелей! Полагаю, то что сейчас завоевывает подиумы как до безобразия простые модели, войдет во всеобщее потребление. Еще год нас отделяет от того, чтобы это стало общепринятым трендом. Телец — про экономичность, комфорт, для того, чтобы было удобно работать», — говорила она в YouTube-шоу «Модный подкаст».