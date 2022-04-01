Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Версия Resident Evil 3 с оптимизацией до Xbox Series X | S получила возрастной рейтинг

Версия Resident Evil 3 с оптимизацией до Xbox Series X | S получила возрастной рейтинг


Ранее в этом году издательство Capcom анонсировало, что сразу несколько игр серии Resident Evil скоро получат обновление до консолей нового поколения — Xbox Series X | S и Playstation 5. Похоже, что первой игрой в этом списке может стать Resident Evil 3, на что указывает сайт рейтингового агентства PEGI.

Согласно информации на сайте PEGI, игра Resident Evil 3 получила рейтинг 18+ в версиях для Xbox Series X | S и Playstation 5.


Напомним, что кроме Resident Evil 3 издательство Capcom обещает в этом году бесплатные обновления для Resident Evil 2 и Resident Evil 7.

# Актуальные новости
По материалам: newxboxone

Последние новости

Tribes of Midgard получает рейтинг на Xbox, игра была эксклюзивом Playstation
Tribes of Midgard получает рейтинг на Xbox, игра была эксклюзивом
Версия Resident Evil 3 с оптимизацией до Xbox Series X | S получила возрастной рейтинг
Версия Resident Evil 3 с оптимизацией до Xbox Series X | S получила
Жасмин весной сменила имидж
Жасмин весной сменила имидж
Сергей Лазарев потерял огромные деньги на новом шоу
Сергей Лазарев потерял огромные деньги на новом шоу
Особенности и преимущества получения сертификата СТО ФСС.004.0.07-2021
Особенности и преимущества получения сертификата СТО ФСС.004.0.07-2021
Что не так с моей кошкой: Владельцы делятся фотографиями своих странных питомцев (17 новых фото)
Что не так с моей кошкой: Владельцы делятся фотографиями своих
26 примеров бессмысленной и беспощадной логики из мультфильмов, которая взорвет вам мозг
26 примеров бессмысленной и беспощадной логики из мультфильмов,
19 вещей, которые способны довести до бешенства даже человека со стальными нервами
19 вещей, которые способны довести до бешенства даже человека со
Яна Рудковская рассказала об операции по уменьшению груди
Яна Рудковская рассказала об операции по уменьшению груди
Наталья Поклонская обиться за свою жизнь
Наталья Поклонская обиться за свою жизнь
Деми Мур встречается с шеф-поваром, который младше нее на 13 лет
Деми Мур встречается с шеф-поваром, который младше нее на 13 лет
"Кризисы отсеивают случайных людей": эксперты рассказывают Spletnik, что будет с рынком люкса в России
"Кризисы отсеивают случайных людей": эксперты рассказывают

Топ на сегодня

E3 2022 полностью отменена, в том числе цифровая
E3 2022 полностью отменена, в том числе цифровая
Регина Тодоренко боится за будущего ребенка
Регина Тодоренко боится за будущего ребенка
Алексей Чадов высказался о сбежавших звездах
Алексей Чадов высказался о сбежавших звездах
Дочь Анастасии Заворотнюк похудела до анорексии из-за болезни мамы
Дочь Анастасии Заворотнюк похудела до анорексии из-за болезни мамы
Объявлено, что Legal Dungeon выйдет на Xbox — уже на следующей неделе
Объявлено, что Legal Dungeon выйдет на Xbox — уже на следующей неделе

Еще по теме

Resident Evil 2, Resident Evil 3, Resident Evil 7 обновят до Xbox Series X | S
В оптимизированные версии Resident Evil 2, 3 и 7 можно будет перенести сохранения
Microsoft: Нет планов по добавлению Resident Evil Village в Game Pass
Resident Evil 7 будет поддерживать 4K разрешение и HDR на ПК