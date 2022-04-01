Версия Resident Evil 3 с оптимизацией до Xbox Series X | S получила возрастной рейтинг





Ранее в этом году издательство Capcom анонсировало, что сразу несколько игр серии Resident Evil скоро получат обновление до консолей нового поколения — Xbox Series X | S и Playstation 5. Похоже, что первой игрой в этом списке может стать Resident Evil 3, на что указывает сайт рейтингового агентства PEGI.

Согласно информации на сайте PEGI, игра Resident Evil 3 получила рейтинг 18+ в версиях для Xbox Series X | S и Playstation 5.





Напомним, что кроме Resident Evil 3 издательство Capcom обещает в этом году бесплатные обновления для Resident Evil 2 и Resident Evil 7.