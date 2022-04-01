Виктория Боня посмеялась над зарплатой президента России

Модель Виктория Боня похвасталась своей зарплатой. Телеведущая прокомментировала информацию о заработке главы государства. Президент России Владимир Путин подал декларацию о доходах за 2021 год. Об этом стало известно в четверг, 31 марта. Сколько заработал глава государства за прошлый год, общественности пока неизвестно. СМИ напомнили, что в 2020-м доход российского лидера составил 9,994 миллиона рублей. На эту новость обратила внимание блогерша и телеведущая, бывшая участница реалити-шоу «Дом-2» Виктория Боня. Она рассказала подписчикам своего телеграм-канала, что ее доход больше, чем у главы государства. «Получается, что я зарабатываю больше президента России 😂😂😂», – написала знаменитость.Виктория Боня - фото из архива z-aya.ru - ««Instagram» запрещённая организация на территории РФ» Также она отметила, что ее автомобиль лучше, чем у президента. Так она отреагировала на новость о том, что Путин владеет машиной «Нива» и двумя автомобилями ГАЗ-М-21. Некоторые интернет-пользователями посчитали хвастовство Бони плевком. Мол, сейчас нелучшее время выставлять напоказ свои богатства, ведь многие испытывают финансовые трудности. «А Вике лишь бы понтануться!», – заметил один из подписчиков.