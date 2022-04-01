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Взрыв на нефтебазе в Белгородской области обошелся без жертв

Взрыв на нефтебазе в Белгородской области обошелся без жертв

Тема: Военная операция на Украине


22:55  Автор: Жанна Звягина



Взрыв на нефтебазе в Белгородской области обошелся без жертв и пострадавших. Об этом в своем Telegram-канале в пятницу сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

Утром 1 апреля под Белгородом после авиаудара ВСУ загорелась нефтебаза. Два вертолета Ми-24 вошли в воздушное пространство РФ и нанесли ракетный удар по расположенному на окраине города гражданскому объекту хранения нефтепродуктов. В результате попадания ракет отдельные резервуары были повреждены и загорелись.

По данным Гладкова, к настоящему моменту пожар локализован. В тушении огня принимали участие 194 человека, 59 единиц техники, пожарный поезд и вертолет Ми-8, способный поднять пять тонн воды.

«В течение всего дня те сложные ситуации, которые происходили, старался достаточно подробно рассказывать, они не привели к человеческим жертвам. Не было серьёзных разрушений, за исключением, конечно, нефтебазы», — написал губернатор.

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«Ситуация находится под контролем. Вооружённые силы Российской Федерации, полиция, Росгвардия, МЧС, Администрация правительства Белгородской области, администрации наших городов, районов, округов и сёл — мы все находимся на своих постах», — резюмировал Гладков.



#происшествия #Украина #нефть


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# Происшествия / Главные новости
По материалам: pnp.ru

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