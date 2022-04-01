Warhammer 40,000: Darktide выходит в сентябре, сразу в Game Pass





Игра Warhammer 40,000: Darktide, которая представляет собой кооперативный шутер от первого лица, должна была выйти еще в 2021 году. Но разработчики не успели с релизом проекта, отложив его до 2022 года. Теперь у игры есть точная дата выхода — Warhammer 40,000: Darktide станет доступна игрокам 13 сентября 2022 года.

Warhammer 40,000: Darktide должна стать доступна игрокам на приставках Xbox Series X | S и PC. Выпуск проекта на Xbox One не запланирован. Сразу после релиза Warhammer 40,000: Darktide будет в Game Pass. Отметим, что на Playstation 5, как ожидается, проект выйдет спустя некоторое время — Warhammer 40,000: Darktide временный эксклюзив Xbox.

В Warhammer 40,000: Darktide игрокам в команде до 4 человек предстоит сражаться с толпами врагов. Ниже можно посмотреть геймплей проекта.

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