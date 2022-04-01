Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Warhammer 40,000: Darktide выходит в сентябре, сразу в Game Pass

Warhammer 40,000: Darktide выходит в сентябре, сразу в Game Pass


Игра Warhammer 40,000: Darktide, которая представляет собой кооперативный шутер от первого лица, должна была выйти еще в 2021 году. Но разработчики не успели с релизом проекта, отложив его до 2022 года. Теперь у игры есть точная дата выхода — Warhammer 40,000: Darktide станет доступна игрокам 13 сентября 2022 года.

Warhammer 40,000: Darktide должна стать доступна игрокам на приставках Xbox Series X | S и PC. Выпуск проекта на Xbox One не запланирован. Сразу после релиза Warhammer 40,000: Darktide будет в Game Pass. Отметим, что на Playstation 5, как ожидается, проект выйдет спустя некоторое время — Warhammer 40,000: Darktide временный эксклюзив Xbox.

В Warhammer 40,000: Darktide игрокам в команде до 4 человек предстоит сражаться с толпами врагов. Ниже можно посмотреть геймплей проекта.


Watch this video on YouTube
# Актуальные новости
По материалам: newxboxone

Последние новости

Weird West получает неплохие отзывы от критиков, игра сегодня будет в Game Pass
Weird West получает неплохие отзывы от критиков, игра сегодня будет в
Новинка в Game Pass — игра Weird West стала доступна после релиза
Новинка в Game Pass — игра Weird West стала доступна после релиза
Полине Гагариной пожелала смерти известная певица
Полине Гагариной пожелала смерти известная певица
Илья Авербух прогнозирует в случае долгой изоляции смену гражданства фигуристов
Илья Авербух прогнозирует в случае долгой изоляции смену гражданства
Warhammer 40,000: Darktide выходит в сентябре, сразу в Game Pass
Warhammer 40,000: Darktide выходит в сентябре, сразу в Game Pass
Женский гороскоп на неделю с 4 по 10 апреля 2022 года
Женский гороскоп на неделю с 4 по 10 апреля 2022 года
Разработчики игры XEL представили геймплейный трейлер проекта
Разработчики игры XEL представили геймплейный трейлер проекта
Алексей Чадов в шоке о того, что попал в список неугодных на Украине
Алексей Чадов в шоке о того, что попал в список неугодных на Украине
Василиса Володина высказалась о том, что ждет в будущем
Василиса Володина высказалась о том, что ждет в будущем
Объявлено, что Legal Dungeon выйдет на Xbox — уже на следующей неделе
Объявлено, что Legal Dungeon выйдет на Xbox — уже на следующей неделе
E3 2022 полностью отменена, в том числе цифровая
E3 2022 полностью отменена, в том числе цифровая
Регина Тодоренко боится за будущего ребенка
Регина Тодоренко боится за будущего ребенка

Топ на сегодня

Дочка Веры Брежневой мечтает вернуться на родину
Дочка Веры Брежневой мечтает вернуться на родину
Эти 3 игры сегодня покинут подписку Game Pass
Эти 3 игры сегодня покинут подписку Game Pass
3 самых справедливых Знака Зодиака
3 самых справедливых Знака Зодиака
Прохор Шаляпин состарился от общения с женщинами старше себя
Прохор Шаляпин состарился от общения с женщинами старше себя
Татьяна Лазарева рассказала о страшном будущем России
Татьяна Лазарева рассказала о страшном будущем России

Еще по теме

Warhammer 40,000: Darktide
Официально — Total War: Warhammer III добавят в Game Pass в день релиза
К релизу Total War: Warhammer III в Game Pass на PC выпустили клип
S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chernobyl попал на обложку PC Gamer