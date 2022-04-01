Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Weird West получает неплохие отзывы от критиков, игра сегодня будет в Game Pass

Weird West получает неплохие отзывы от критиков, игра сегодня будет в Game Pass


Сегодня на Xbox One, Xbox Series X | S и других актуальных игровых платформах состоится релиз игры Weird West. Это первый проект студии WolfEye, которая была организована соавторами Dishonored и Prey.

Появились первые обзоры игры Weird West, и они смешанные. Проект явно не стал шедевром — его рейтинг сейчас на Opencritic на уровне в 76 баллов из 100. Однако, около 70% рецензентов рекомендуют опробовать игру Weird West. Некоторые из оценок крупных игровых изданий:



IGN — 8 / 10



Game Informer — 8.5 / 10



TheSixthAxis — 5 / 10



Windows Central — 3.5 / 5



Wccftech — 8 / 10

Журналисты пишут, что игра впечатляет своим интерактивным миром и интересным сюжетом. Действия игроков действительно приводят к последствиям, и каждый имеет возможность создать в Weird West свою собственную историю.

Но есть у Weird West и минусы, и их достаточно. Портал Windowscentral в своем обзоре отмечает отсутствие какой-либо оптимизации под консоли нового поколения. У игры нет поддержки HDR, она не оптимизирована даже для Xbox One X, и в целом у нее изрядное количество технических проблем. В игре хороший визуальный стиль, но он позволяет увидеть все несовершенства графики: от сбоев в работе освещения и теней до низкого разрешения текстур.

Напомним, что сегодня игра Weird West сразу после релиза будет добавлена в Game Pass.


Watch this video on YouTube
# Актуальные новости
По материалам: newxboxone

Последние новости

Weird West получает неплохие отзывы от критиков, игра сегодня будет в Game Pass
Weird West получает неплохие отзывы от критиков, игра сегодня будет в
Новинка в Game Pass — игра Weird West стала доступна после релиза
Новинка в Game Pass — игра Weird West стала доступна после релиза
Полине Гагариной пожелала смерти известная певица
Полине Гагариной пожелала смерти известная певица
Илья Авербух прогнозирует в случае долгой изоляции смену гражданства фигуристов
Илья Авербух прогнозирует в случае долгой изоляции смену гражданства
Warhammer 40,000: Darktide выходит в сентябре, сразу в Game Pass
Warhammer 40,000: Darktide выходит в сентябре, сразу в Game Pass
Женский гороскоп на неделю с 4 по 10 апреля 2022 года
Женский гороскоп на неделю с 4 по 10 апреля 2022 года
Разработчики игры XEL представили геймплейный трейлер проекта
Разработчики игры XEL представили геймплейный трейлер проекта
Алексей Чадов в шоке о того, что попал в список неугодных на Украине
Алексей Чадов в шоке о того, что попал в список неугодных на Украине
Василиса Володина высказалась о том, что ждет в будущем
Василиса Володина высказалась о том, что ждет в будущем
Объявлено, что Legal Dungeon выйдет на Xbox — уже на следующей неделе
Объявлено, что Legal Dungeon выйдет на Xbox — уже на следующей неделе
E3 2022 полностью отменена, в том числе цифровая
E3 2022 полностью отменена, в том числе цифровая
Регина Тодоренко боится за будущего ребенка
Регина Тодоренко боится за будущего ребенка

Топ на сегодня

Дочка Веры Брежневой мечтает вернуться на родину
Дочка Веры Брежневой мечтает вернуться на родину
Эти 3 игры сегодня покинут подписку Game Pass
Эти 3 игры сегодня покинут подписку Game Pass
3 самых справедливых Знака Зодиака
3 самых справедливых Знака Зодиака
Прохор Шаляпин состарился от общения с женщинами старше себя
Прохор Шаляпин состарился от общения с женщинами старше себя
Татьяна Лазарева рассказала о страшном будущем России
Татьяна Лазарева рассказала о страшном будущем России

Еще по теме

Weird West «ушла на золото», игра на этой неделе будет в Game Pass
Новинка в Game Pass — игра Weird West стала доступна после релиза
Приятный сюрприз — Weird West будет в Game Pass в день релиза
Разработчики Weird West показали больше 40 минут геймплея