Weird West получает неплохие отзывы от критиков, игра сегодня будет в Game Pass





Сегодня на Xbox One, Xbox Series X | S и других актуальных игровых платформах состоится релиз игры Weird West. Это первый проект студии WolfEye, которая была организована соавторами Dishonored и Prey.

Появились первые обзоры игры Weird West, и они смешанные. Проект явно не стал шедевром — его рейтинг сейчас на Opencritic на уровне в 76 баллов из 100. Однако, около 70% рецензентов рекомендуют опробовать игру Weird West. Некоторые из оценок крупных игровых изданий:

IGN — 8 / 10Game Informer — 8.5 / 10TheSixthAxis — 5 / 10Windows Central — 3.5 / 5Wccftech — 8 / 10

Журналисты пишут, что игра впечатляет своим интерактивным миром и интересным сюжетом. Действия игроков действительно приводят к последствиям, и каждый имеет возможность создать в Weird West свою собственную историю.

Но есть у Weird West и минусы, и их достаточно. Портал Windowscentral в своем обзоре отмечает отсутствие какой-либо оптимизации под консоли нового поколения. У игры нет поддержки HDR, она не оптимизирована даже для Xbox One X, и в целом у нее изрядное количество технических проблем. В игре хороший визуальный стиль, но он позволяет увидеть все несовершенства графики: от сбоев в работе освещения и теней до низкого разрешения текстур.

Напомним, что сегодня игра Weird West сразу после релиза будет добавлена в Game Pass.

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