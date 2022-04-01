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За незаконную перепланировку квартир предлагают усилить ответственность

За незаконную перепланировку квартир предлагают усилить ответственность

17:55  Автор: Варвара Комарова



Вмешательство в работу газового оборудования приводит к трагическим последствиям: по данным за 2020 год, от происшествий, связанных с его эксплуатацией, погибли 270 человек. Стоит усилить ответственность за незаконную перепланировку в квартирах, заявил глава Минстроя Ирек Файзуллин, передает «СенатИнформ».

«Продолжается работа по выявлению незаконных перепланировок. Считаем, что нормативно мы вынуждены будем усилить ответственность и усилить контроль в этом направлении. Прошу в этой части поддержать», — сказал Файзуллин на совете по вопросам газификации регионов при Совете Федерации.

Министр привел данные Росстата за 2020 год, согласно которым от происшествий, связанных с использованием газового оборудования, пострадали 870 человек, из которых 270 погибли. По его словам, необходимо найти сбалансированный подход, который не нарушит право граждан на неприкосновенность жилья, но в то же время обеспечит соблюдение требований к безопасности эксплуатации газового и вентиляционного оборудования.

Ранее Минстрой утвердил новые правила пользования жилыми помещениями — они вступили в силу 1 марта. В частности, юрлица будут обязаны согласовывать в государственных инстанциях работы, связанные с перепланировкой в принадлежащих им или в нанимаемых помещениях, а также сообщать о неисправностях в помещении, в том числе сантехники или электропроводки. «Парламентская газета» разобралась в документе.

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#безопасность #недвижимость #газ


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# Общество / Главные новости
По материалам: pnp.ru

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