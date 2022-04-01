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Жасмин весной сменила имидж

Жасмин весной сменила имидж
Певица Жасмин решилась на бьюти-преображение, результаты которого показала поклонникам. В своем Телеграм-канале Сара Манахимова, выступающая под псевдонимом Жасмин, опубликовала снимок, на котором предстала абсолютно преобразившейся — она позирует в образе эффектной блондинки.
Певица Жасмин «Весна, как время обновлений, экспериментов, новых начинаний и надежд не обошла меня стороной 😂 Как вам такая смена имиджа?» — поинтересовалась у подписчиков певица. «Блонди! Обожаю этот образ, очень идет, красоточка!», «Неожиданно и очень эффектно». «Огонь! Вот это преображение!» — прокомментировали поклонники. Правда, многие решили, что Жасмин осталась брюнеткой и это всего лишь дань 1 апреля. Несмотря на все неприятности (недавно на певицу подали в суд, чтобы она выплатила огромный долг ушедшего отца), Жасмин сейчас находится в прекрасной форме. Она похудела и замечательно выглядит. Певица является многодетной мамой и за свою жизнь совершала не один подвиг в похудении. Проще всего исполнительница вернулась в форму после рождения первенца. За вторую беременность, когда она ждала дочку Маргариту, артистка набрала 25 килограммов. Сбросить лишнее после родов ей помогли специалисты. Ей подобрали гармоничную диету и «подсадили» её на занятия спортом. Благодаря тому, что Жасмин придерживалась правил правильного питания, третья беременность почти никак не испортила её фигуры. Через год после рождения сына она была уже в прежней форме. «Точно знаю, что если не слишком себя жалеть, а придерживаться четкого плана действий, то можно и 20, и 50 килограммов сбросить! А еще лучше не доводить себя до такого состояния», — говорила в интервью певица.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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