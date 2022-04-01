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Женский гороскоп на неделю с 4 по 10 апреля 2022 года

Женский гороскоп на неделю с 4 по 10 апреля 2022 года

Весна в самом разгаре, так что наши мысли далеки от забот и проблем. Женский гороскоп поможет вам преодолеть основные трудности этой недели и испытать все прелести апреля, достигнув счастья во всех сферах жизни.


У многих дам появится позитивный настрой, так как 5 апреля Венера перейдет в очень хороший для нее Знак Рыб. Под её руководством многие женщины станут более проницательными и внимательными, энергичными и удачливыми. Астрологи считают, что планеты и звезды помогут женщинам раскрыть чакры и освободить свою энергию.

Женщина-Овен

Многим прекрасным представительницам данного Знака будут сниться вещие сны на этой неделе. Таким образом Вселенная постарается их предупредить о чем-то важном, либо, наоборот, успокоить. Астрологи настоятельно советуют Овнам избавиться от плохих воспоминаний и настроиться на оптимизм. Нет лучше времени для знакомств с мужчинами, для проведения времени с подругами и домашних дел. Овны будут тонко чувствовать все, что их окружает, а в первую очередь — людей, которые занимают не последнее место в их жизни.

Женщина-Телец

Для представительниц этого созвездия не составит труда проанализировать собеседника и увидеть ситуацию его глазами. Благодаря этому навыку Тельцы станут прекрасными слушателями. Венера обострит их шестое чувство, наделит физическими силами и мощным воображением. Если Тельцы примут этот дар свыше, то их жизни станет в разы лучше. В делах и в работе можно даже воспользоваться секретными техниками воздействия на собеседника. Таким образом женщины этого Знака смогут добиваться своего чаще.


Женщина-Близнецы

Венера наполнит Близнецов мощным творческим вдохновением. Даже если женщины этого Знака далеки от творчества, в любом деле им будет проще проявлять креатив. Ночные светила привнесут в их жизнь яркие краски. Сейчас идеальное время для новых знакомств, смены имиджа. Жизнь наполнится новыми моментами и событиями, даже если женщины этого Знака не станут прилагать к этому особых усилий. На этой неделе не будет ни одного опасного дня, но о симптомах приближающихся проблем помнить стоит всегда.

Женщина-Рак

Женщинам этого Знака астрологи рекомендуют пользоваться шестью полезными способами борьбы с апатией. Дело в том, что сейчас нужно действовать, причем максимально активно. Ракам прекрасного пола нельзя упускать новых возможностей. Неделя отлично подходит для того, чтобы начать жизнь с чистого листа. Астрологи говорят, что эта неделя, на которой Ракам прекрасного пола нужно использовать все возможные средства для достижения успеха. Можно сменить имидж, бросить вредную привычку, завязать новое знакомство.

Женщина-Лев

Эта неделя — благоприятное время перемен. К сожалению, ожидания и иллюзии могут быть слишком велики, так что от них важно отказаться как можно скорее. Сделать это необходимо в первую очередь для того, чтобы понять, куда идти дальше по жизни. Не исключено, что на пути женщин этого Знака появятся недоброжелатели. Заговоры от злых людей помогут обойти стороной ненужные конфликты и ссоры. Доброжелательность поможет Львам прекрасного пола выйти из сложной ситуации.


Женщина-Дева

Планеты на стороне Дев, но будут некоторые факторы, которые станут очень сильно отпугивать удачу. К примеру, речь может идти о привычке к жалобам. Нужно перестать жаловаться на жизнь и гневить судьбу. Астрологи рекомендуют Девам следить за мыслями и предчувствиями. Прелесть этой недели в том, что планеты помогут настроиться на нужную волну. Добрые мысли и чувства на этой неделе способны влиять на реальность, поэтому стоит сосредоточиться на них.

Женщина-Весы

Желания Весов могут стать реальностью. Особенно это касается сферы любви. Например, Весы смогут разжечь страсть в сердце любимого, либо найти вторую половинку. Союзная Венера в Рыбах поможет этим женщинам избавиться от проблем с самодисциплиной. Им будет легче поддерживать темп на работе и в бизнесе, а также не отвлекаться на внешние раздражители. Не стоит пытаться исправить то, что неисправимо априори. Если будут трудности, лучше взять небольшой перерыв.

Женщина-Скорпион

Скорпионам лучше не поразмышлять над прошлым и не оглядываться назад. Желательно также отложить судьбоносные решения на другую неделю: так получится расслабиться. Планы не сорвутся, потому что планеты этого не допустят. В конце недели этих женщин могут охватить противоречивые эмоции, но ничего плохого не произойдет. Этот порыв быстро угаснет, сменившись спокойствием. Скорпионам стоит научиться укрощать внезапные навязчивые мысли.

Женщина-Стрелец

Для представительниц этого Знака наступает благоприятное время, чтобы сфокусироваться на сфере финансов и заработках, работе и делах. Денежные аффирмации помогут ускорить процесс постановки правильных целей, а также обретение удачи и уверенности в себе. Ночные светила наделят Стрельцов прекрасного пола активностью, оптимизмом, творческой энергией и неуемным энтузиазмом. Не исключено, что окружающие люди начнут раскрывать Стрельцам душу. Дар убеждения этих женщин поможет им добиться своего.

Женщина-Козерог


Первое, что нужно сделать женщинам этого Знака в период с 4 по 10 апреля — это избавиться от чувства вины. Оно будет выступать в роли сильного якоря, который начнет их тянуть с собой на дно. Астрологи предупреждают Козерогов о том, что ночные светила скроют от их глаз нечто очень важное. Возможно, недоброжелатели незаметно вставляют палки в колеса, нанося вред личной и деловой жизни. Чтобы все это увидеть, важно держать ухо в остро и смотреть в оба, доверяя интуиции.

Женщина-Водолей

Астрологи советуют прекрасным Водолеям смотреть на все трезво, не торопясь с выводами и принимая взвешенные решения. Наступает очень благоприятное время для новых начинаний и выработки новых полезных привычек. Например, можно начать питаться только здоровой едой, заниматься спортом. Эксперты считают, что в жизни Водолеев будет много общения и возможностей показать себя. Сидеть без дела и ждать, пока случится чудо — неправильный подход.

Женщины-Рыбы

Женщинам этого Знака астрологи советуют как можно больше времени уделять делам по дому, работе. Можно заняться шопингом. Если Рыбам предстоит какое-то важное дело, можно воспользоваться шепотками на удачу, чтобы это дело не прогорело. Эксперты сайта dailyhoro.ru советуют Рыбам не заниматься чужими проблемами. Это затормозит все инициативы и амбиции. Чтобы неделя прошла на позитивной ноте, следует разнообразить повседневную жизнь, например, побаловать себя обновками.

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По материалам: dailyhoro.ru

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