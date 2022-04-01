Зодиакальная нумерология: какие числа помогают Рыбам

Вадим Карасев

У каждого из Знаков Зодиака есть свои счастливые талисманы, в том числе и числа. Нумерологи рассказали о том, какое число помогает Рыбам оставаться на гребне волны и обходить неприятности в самых разных сферах жизни.

Эксперты сайта dailyhoro.ru уже рассказывали о том, какие числа помогают другим представителям стихии Воды: Ракам и Скорпионам. Настало время пролить свет на одного из главных помощников Рыб. Речь пойдет о числе, которое обладает самой гармоничной энергией из всех.

Расчет числа удачи для Рыб

Чтобы узнать число-талисман Рыб, необходимо сложить цифры дат начала и окончания периода, в который на свет появляются данные люди. Речь идет об отрезке времени с 21.02 по 20.03. Также в расчет важно учесть порядковый номер рыб в зодиакальном круге — 12.

(2+1+0+2)+(2+0+0+3)+1+2=13. 1+3=4.

Рыбам покровительствует Четверка — число гармонии и стабильности. В данном случае оно выступает в роли оберега, а не главного наставника. Рыбы часто отклоняются от заданного курса, поэтому им необходимо число, которое помогало бы оставаться продуктивными, собранными и не взывало к осторожности.

Рыбы не очень часто выходят победителями из различных, но зато очень часто эти передряги обходят стороной. Именно за это стоит сказать спасибо числу 4. Его задача состоит в том, чтобы оградить представителей данного Знака от опасностей и злых людей, так как Рыбы порой бывают крайне доверчивы и уязвимы.

Энергетика Четверки и как использовать ее себе во благо

Чтобы задобрить Четверку, Рыбам требуется правильно расставлять приоритеты в жизни. Число 4 не любит, когда их подопечные меняют планы, отказываются от мечты. Данное число — символ стабильности и порядка, поэтому Рыбам нужно быть сдержанными и рассудительными.

Самые лучшие талисманы, которые отлично сочетаются с энергетикой Четверки — украшения из платины. Данный металл идеально подходит как самими Рыбам, так и отлично стимулирует это число на созидательную деятельность в отношении них. Еще Рыбам стоит помнить о том, что прямую подпитку Четверка получает от таких минералов как малахит, яшма и горный хрусталь. Также с Четверкой отлично сочетаются такие цвета в одежде как серый, белый и черный.

Самое благоприятное время, в которое сила числа 4 максимальна, с 13:00 до 13:59, а также с 4:00 до 4:59. Лучший день недели — четверг и воскресенье. Самые благоприятные даты любого месяца — 4, 13, 22, 31.

Также особое внимание нумерологи уделяют рунам. Самой полезной руной для Рыб является Ингуз. Она снимает нервное напряжение и помогает расслабиться, когда это необходимо. Эта руна великолепно сочетается с энергетикой числа Четыре. Ее следует наносить на правую руку в моменты переживаний и неурядиц. Вот как она выглядит: