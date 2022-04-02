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3 дополнительные игры доступны бесплатно на Xbox по Games With Gold

3 дополнительные игры доступны бесплатно на Xbox по Games With Gold


По программе Games With Gold стали доступны апрельские игры, которые немного отличаются в разных регионах. В России по подписке можно забрать два проекта — Outpost Kaloki и Another Sight.

Но есть еще 3 игры, которые сейчас доступны по Games With Gold в разных регионах — это Cloning Clyde (в Бразилии), Splosion Man (в Аргентине) и Ikaruga (в Южной Африке). Ниже даны прямые ссылки на страницы игр в Microsoft Store в соответствующих регионах, их можно забрать бесплатно по подписке Xbox Live Gold или Xbox Game Pass Ultimate.

Cloning Clyde


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Cloning Clyde

Клайд — неразумный персонаж, который охотно подписывается на генетические эксперименты, которые будут проведены над ним за 20 долларов. Из-за неисправности машины для клонирования Клайда клонировали сотни раз.
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Splosion Man


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Ms. Splosion Man™

Персонаж полностью сделан из взрывоопасного материала. Цель игры состоит в том, чтобы пройти серию уровней, состоящих из головоломок, ловушек и врагов.
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Ikaruga


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Ikaruga

Геймплей Ikaruga сосредоточен на механике смены полярностей. Только пули противоположной полярности могут уничтожить корабль игрока. Пули одинакового цвета поглощаются и преобразуются в особое оружие.
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По материалам: newxboxone

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