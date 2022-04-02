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Activision Blizzard показали новый геймплей Diablo IV из свежей сборки

Activision Blizzard показали новый геймплей Diablo IV из свежей сборки


Diablo IV все еще в разработке, и когда состоится релиз проекта — неизвестно. Но уже разработчики неоднократно демонстрировали геймплей ожидаемой игры, и появилось очередное видео, где записан игровой процесс из свежей сборки.

Видео опубликовано каналом VG247, и в нем можно видеть около 6 минут игрового процесса Diablo IV. В ролике можно посмотреть на геймплей за разных персонажей на разных локациях. Это все еще далеко не финальная сборка, и в видео заметные различные огрехи — от проблем с текстурами до падения частоты кадров.


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Напомним, что Diablo IV создается командой Activision Blizzard, которая в следующем году должна стать частью Microsoft Gaming.

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По материалам: newxboxone

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