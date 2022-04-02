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Александр Васильев рассказал о ссоре с Лолитой Милявской

Александр Васильев рассказал о ссоре с Лолитой Милявской
Историк моды Александр Васильев рассказал, как критиковал певицу за ее образы. Васильев часто критикует стиль звезд, на что многие из них обижаются. Так вышло с певицей Лолитой, которой не понравилось, как Александр Александрович прошелся по ее фигуре. Сам модный критик готов к негодованиям в свой адрес и все понимает. При этом Александр Васильев уверен, что его советы пошли Лолите на пользу. «Кто-то обижается, кто-то благодарит. У меня нет цели никого оскорбить, но если начну всех хвалить и превозносить, никто эти обзоры не прочитает. Моя критика, конечно, нравится далеко не каждому. Лолита Милявская, например, очень сердилась. Одежду, которую она носила, я называл достаточно вульгарной, объясню почему: Лолита любила показать ноги, обтянуть себя — особенно в районе бедер и живота. Ей дико нравился этот стиль.
Лолита Милявская - фото из архива z-aya.ru - ««Instagram» запрещённая организация на территории РФ» Но как только она перешла на вещи оверсайз, которые скрыли контуры ее фигуры, выиграла. К тому же в последнее время певица похорошела, постройнела. Считаю, что это для нее огромное достижение. Возможно, в этом тоже есть какая-то моя заслуга, потому что я действительно часто критиковал ее образы. Лолита огрызалась и возмущалась: «Как Васильев может делать мне какие-то замечания, если сам ходит в красных штанах?» — а потом меня полюбила и теперь пишет нежные комментарии», — поделился ведущий «Модного приговора» с «Караваном историй». Напомним, недавно пошли слухи, что передача Васильева на Первом канале закрывается из-за невозможности сотрудничества с западными брендами. Александр опроверг подобные домыслы. «Одна из главных причин — закрытие на территории России всех модных магазинов, которые привозили нам товар с Запада, и невозможность переодеть героинь — нет соответствующих размеров, цветов и, конечно, фасонов. Но мы записали так много выпусков «Модного приговора» в запас, что их еще не показали. Я не сомневаюсь, что их покажут. Но когда откроют развлекательные программы на Первом, никто не знает. Сейчас зритель хочет смотреть новости», — отметил 63-летний телеведущий.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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