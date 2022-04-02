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Алена Бабенко стыдилась своего носа

Алена Бабенко стыдилась своего носа
Актриса Алена Бабенко рассказала о своем комплексе. Артистка отметила вчера 50-летие. Звезда выглядит молодо и постоянно получает комплименты, однако она долгое время испытывала комплексы из-за своей внешности. Звезда фильма «Каникулы строгого режима» рассказала, что в молодости ей сделали замечание по поводу формы носа. Алена всегда считала его аккуратным до встречи с одним молодым человеком. Актриса столкнулась с незнакомцем в коридоре киностудии. Мужчина обратил внимание на нос звезды. Вместо комплимента собеседник сравнил Бабенко с героем сказки. «Я всегда думала, что у меня прекрасный нос. Но в юности был такой случай. Я тогда только попала в Москву, приехала на «Мосфильм» в первый раз, шла по коридорам, восхищалась фотографиями, и тут меня увидел какой-то человек. Мы познакомились, разговорились, и вдруг он говорит: «О, у вас нос как у Буратино!»» — пожаловалась Алена. Актриса запомнила его слова, после чего стала искать в себе другие изъяны. Она отметила, что из-за нового комплекса переживала по поводу своей карьеры.
Алена Бабенко - фото из архива z-aya.ru - ««Instagram» запрещённая организация на территории РФ» «Я это запомнила на всю жизнь... Я-то думала, что мой нос такой классный, ровненький. И тут — Буратино. То есть, если я стану артисткой, меня будут снимать только в сказках? Какое-то время у меня был серьезный комплекс на этот счет, но потом мне просто надоело думать о нем. Я решила, что придется как-то полюбить свой буратинский нос и жить с ним дальше», — подчеркнула Бабенко. Звезда поборола навязанные комплексы. Сейчас актриса следит за фигурой и отлично выглядит. «Ничего хитрого в моей косметологической истории нет и не было, процедуры рядовые. Я люблю заниматься спортом, не так много ем, не так много сплю, к сожалению. У меня ничего не отрезано, не вставлено и ничего кардинального с лицом не сделано. Знаете, я из тех женщин, которые ждут, что завтра изобретут укол, капельницу молодости, чтобы ничего не резать», — сообщила уроженка Кемерово. Артистка заверила, что любит естественную красоту. Она не прибегает к серьезным косметологическим воздействиям. «Сейчас действительно фантастическая медицина и косметология, много интересных методик. Я человек природный, люблю всё естественное, поэтому, как только мне говорят про капельницы с витаминами, травы, я отвечаю: «Давайте!». А как только какая-то химия, становится страшновато. Ее я боюсь, хотя мы уже давно живем в химическом мире. Химия везде — в бананах, в яблоках, из чего я заключаю, что человеческий организм очень сильный, мы просто не знаем его возможностей. Я верю в организм, в психосоматику, самовнушение и массажи», — заключила Бабенко в интервью журналу «Антенна-Телесемь».
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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