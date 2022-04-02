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Анастасия Решетова рассказала о финансовой зависимости от мужчин

Анастасия Решетова рассказала о финансовой зависимости от мужчин
Модель Анастасия Решетова высказалась, за что должен платить мужчина. Бизнесвумен считает, что женщины не должны финансово зависеть от мужчин. Сейчас звезда курирует несколько бизнес-проектов, что помогает ей сохранять полную независимость. Анастасия Решетова никогда не была обделена мужским вниманием. Вот только после расставания с Тимати она перестала обсуждать личную жизнь. Сейчас известно лишь о том, что звезда состоит в отношениях. Но имя избранника она принципиально не называет. Конечно, хейтеры то и дело упрекают Решетову в том, что все ее успехи — результат финансирования ухажеров. Но брюнетка все отрицает. По словам Анастасии, мужчина ее никогда не обеспечивали. «Бывший не обеспечивает. Часть расходов, связанная с ребенком, конечно, на нем. И я очень благодарна ему, что пока мы решаем вопрос с нашей недвижимостью и ждем конца ремонта, временно живем в его апартаментах. Но на этом все. Не сказала бы, что завишу и от моего нынешнего мужчины. Я точно не из тех девушек, которые, когда видят новое бриллиантовое украшение, звонят своему мужчине и говорят: «Купи!». Когда я состою в отношениях, то могу принимать подарки и отправиться на совместный отдых, который оплачивает он. Но при этом, если хочу куда-то полететь, создать бизнес, помочь семье или сделать себе подарок — всегда плачу сама», — цитирует брюнетку Telegram-канал Aleko.
Анастасия Решетова - фото из архива z-aya.ru - ««Instagram» запрещённая организация на территории РФ» Сейчас Решетова развивает сразу несколько бизнес-проектов. У нее есть своя марка нижнего белья, салоны красоты, а недавно появилась и косметическая продукция. Конечно, такой объем работы имеет свои последствия: у Анастасии далеко не всегда находится время на маленького сына Ратмира, но она старается не отчаиваться. «Сейчас не могу быть рядом с сыном так часто, как хочу — и это моя боль. Но знаю, все, что я делаю сейчас, позволит в будущем обеспечить его всем. Я осознаю, что работаю на себя и на будущее своего ребенка», — делилась звезда. Решетова уверена, что у российских брендов есть все шансы занять свою нишу на рынке. Она надеется, что сможет сделать свои компании по-настоящему успешными, чтобы еще раз доказать недоброжелателям финансовую самостоятельность.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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