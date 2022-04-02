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Анна Семенович высказалась о проигрыше Валиевой на олимпиаде

Анна Семенович высказалась о проигрыше Валиевой на олимпиаде
Певица и ведущая Анна Семенович в шоке от унижения Российских спортсменов. Артистка заявила, что фигуристка Камила Валиева не справилась с высоким напряжением на Олимпиаде, поэтому не смогла на сто процентов откатать произвольную программу в личном турнире. «Она еще очень молода, и я уверена, что она все еще сделает и не раз станет чемпионкой, принесет нашей стране медали. Отказываться от участия в Олимпиаде или нет, это, конечно, не мне решать, для этого есть спорткомитет», сказала Анна Семенович.
Анна Семенович - фото из архива z-aya.ru - ««Instagram» запрещённая организация на территории РФ» По словам Анны Семенович, и без Олимпиады существует много важных и крупных соревнований. Она заметила, что выступать без своего флага и гимна – это огромная несправедливость в отношении наших спортсменов, сообщает «Спорт-Экспресс». Напомним, что Камила Валиева смогла победить в командных соревнованиях на Олимпиаде в китайском Пекине. А вот в личном турнире она осталась только четвертой.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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