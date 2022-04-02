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Анна Семенович высказалась об откровенных фотосъемках

Анна Семенович высказалась об откровенных фотосъемках
Певица и ведущая Анна Семенович не понимает, почему на Евгению Медведеву набросились фанаты. Артистка оценила фотосессию двукратной чемпионки мира по фигурному катанию Евгении Медведевой. «Конечно, я видела эту обложку и кадры. Не понимаю, почему некоторые накинулись на Женю. Молодая, красивая, с прекрасным телом… что еще надо для мужского журнала? На самом деле — это одна из самых целомудренных съемок», сказала Анна Семенович.
Анна Семенович - фото из архива z-aya.ru - ««Instagram» запрещённая организация на территории РФ» Как отметила Анна Семенович, многие девочки в купальниках выглядят куда откровеннее. В качестве примера она привела себя, потому что нередко снималась для мужских журналов. Ее фотосессии, как подчеркнула Семенович, были куда откровеннее и провокационнее. Певица посоветовала Медведевой не обращать внимания на злые комментарии. Это, как она думает, все от зависти. Семенович подметила, что Медведева прекрасна и ее фото не могут не радовать глаз, сообщает «Спорт-Экспресс». Напомним, что Евгения Медведева попала на обложку популярного мужского журнала. Звезда снялась в откровенной фотосессии.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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