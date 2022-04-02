Брюс Уиллис из-за болезни продал недвижимость на 65 миллионов долларов

Вадим Карасев

Брюс Уиллис на протяжении нескольких лет готовился к тому моменту, когда его здоровье непоправимо ухудшится. Он успел продать несколько своих особняков и другой недвижимости, выручив за все около 65 миллионов долларов, сообщил изданию Page Six источник из близкого окружения актера.

Он знал, что наступит время, когда его здоровье ухудшится и он уже не сможет зарабатывать так, как прежде. Также он знал, что однажды ему не понадобятся его многочисленные особняки и квартиры. Что когда-нибудь он захочет жить в безопасности со своей семьей вместо того, чтобы переезжать с места на место.





Брюс Уиллис и Эмма Хеминг

Теперь большую часть времени актер будет проводить в своем доме в Лос-Анджелесе вместе с супругой Эммой Хеминг и двумя дочерьми. Как сообщает издание People, ссылаясь на свой источник, Хеминг обратилась к нескольким специалистам в надежде помочь мужу и для его безопасности наняла в дом помощника.

Но она и сама продолжает о нем заботиться. Брюс старше Эммы, поэтому они оба знали, что он начнет сдавать раньше, чем она. И все же его диагноз стал для нее шоком.

Напомним, что Брюс и Эмма, которая младше его на 24 года, воспитывают вместе двух дочерей, Мейбл и Эвелин. Однако Брюс также часто общается со своей бывшей женой Деми Мур и их общими дочерьми Румер, Скаут и Таллулой.





Брюс Уиллис с Эммой Хеминг, Деми Мур и дочерьми

На днях семья Брюса Уиллиса подтвердила, что он завершает карьеру из-за серьезного заболевания — у актера диагностировали афазию (расстройство речи, возникающее при поражениях речевых отделов коры головного мозга). С таким диагнозом невозможно продолжать сниматься в кино.

Ольга Петелина