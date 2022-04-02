Дмитрий Певцов намерен наказать обидчиков

По слухам, актера Дмитрия Певцова избили заграницей. Артист прокомментировал слухи о том, что он стал жертвой насилия. Сообщалось, что на артиста напали во время его поездки за границу. Якобы неизвестные нанесли ему тяжелые травмы, из-за которых ему потребовалась срочная медицинская помощь. Актер опроверг публикации в СМИ о том, что его избили. Певцов сделал официальное заявление о том, то находится в Москве и никуда не выезжал. Соответственно, он прекрасно себя чувствует и не жалуется на проблемы со здоровьем. Дмитрий назвал шумиху в СМИ «фейком» и намекнул, что подаст в суд за клевету. «Это фейк! Я жив и здоров! Всё хорошо. Это всё придумано. С авторами будет разбираться Роскомнадзор. Но причина мне не понятна — почему меня выбрали?», — сказал Певцов.Дмитрий Певцов - фото из архива z-aya.ru - ««Instagram» запрещённая организация на территории РФ» Так же он напомнил, что в его семье сегодня большой праздник. Его супруга Ольга Дроздова празднует 57-летие. «Сегодня праздник: день рождения моей жены. Моего самого главного в жизни человека», — сказал Дмитрий. Наверняка на сегодня у супругов запланирована скромная вечеринка для самых близких друзей. Ранее Дмитрий раскрыл секрет его долгой и счастливой семейной жизни с Ольгой. За почти 30 лет совместной жизни актер вывел для себя главное правило взаимоотношений с женой. Певцов всегда первым признает ошибку и идет на примирение, даже если знает, что ему не за что извиняться. «Сколько бы я ни был прав, все равно права жена», — говорит актер.