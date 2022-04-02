Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Дмитрий Певцов намерен наказать обидчиков

Дмитрий Певцов намерен наказать обидчиков
По слухам, актера Дмитрия Певцова избили заграницей. Артист прокомментировал слухи о том, что он стал жертвой насилия. Сообщалось, что на артиста напали во время его поездки за границу. Якобы неизвестные нанесли ему тяжелые травмы, из-за которых ему потребовалась срочная медицинская помощь. Актер опроверг публикации в СМИ о том, что его избили. Певцов сделал официальное заявление о том, то находится в Москве и никуда не выезжал. Соответственно, он прекрасно себя чувствует и не жалуется на проблемы со здоровьем. Дмитрий назвал шумиху в СМИ «фейком» и намекнул, что подаст в суд за клевету. «Это фейк! Я жив и здоров! Всё хорошо. Это всё придумано. С авторами будет разбираться Роскомнадзор. Но причина мне не понятна — почему меня выбрали?», — сказал Певцов.
Дмитрий Певцов - фото из архива z-aya.ru - ««Instagram» запрещённая организация на территории РФ» Так же он напомнил, что в его семье сегодня большой праздник. Его супруга Ольга Дроздова празднует 57-летие. «Сегодня праздник: день рождения моей жены. Моего самого главного в жизни человека», — сказал Дмитрий. Наверняка на сегодня у супругов запланирована скромная вечеринка для самых близких друзей. Ранее Дмитрий раскрыл секрет его долгой и счастливой семейной жизни с Ольгой. За почти 30 лет совместной жизни актер вывел для себя главное правило взаимоотношений с женой. Певцов всегда первым признает ошибку и идет на примирение, даже если знает, что ему не за что извиняться. «Сколько бы я ни был прав, все равно права жена», — говорит актер.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

Последние новости

Лунный день сегодня 2 апреля 2022 года
Лунный день сегодня 2 апреля 2022 года
Рогалик про братьев-металлистов Metal Tales: Overkill выйдет в апреле на Xbox
Рогалик про братьев-металлистов Metal Tales: Overkill выйдет в апреле
Фил Спенсер поблагодарил игроков на Xbox за поддержку и поздравления
Фил Спенсер поблагодарил игроков на Xbox за поддержку и поздравления
Дмитрий Певцов намерен наказать обидчиков
Дмитрий Певцов намерен наказать обидчиков
Иосиф Пригожин высказался о запрете въезда в Латвию артистам
Иосиф Пригожин высказался о запрете въезда в Латвию артистам
Слух: Microsoft рассматривает вопрос повышения цены Game Pass
Слух: Microsoft рассматривает вопрос повышения цены Game Pass
Игру Cloning Clyde на Xbox сейчас можно забрать бесплатно
Игру Cloning Clyde на Xbox сейчас можно забрать бесплатно
Виктория Боня посмеялась над зарплатой президента России
Виктория Боня посмеялась над зарплатой президента России
Ингеборга Дапкунайте эмигрировала в Бельгию
Ингеборга Дапкунайте эмигрировала в Бельгию
Миллион долларов за самолет и десять тысяч за военный автомобиль: сколько Украина будет платить за добровольно сданную технику оккупантов?
Миллион долларов за самолет и десять тысяч за военный автомобиль:
Tribes of Midgard получает рейтинг на Xbox, игра была эксклюзивом Playstation
Tribes of Midgard получает рейтинг на Xbox, игра была эксклюзивом
Версия Resident Evil 3 с оптимизацией до Xbox Series X | S получила возрастной рейтинг
Версия Resident Evil 3 с оптимизацией до Xbox Series X | S получила

Топ на сегодня

Полине Гагариной пожелала смерти известная певица
Полине Гагариной пожелала смерти известная певица
Илья Авербух прогнозирует в случае долгой изоляции смену гражданства фигуристов
Илья Авербух прогнозирует в случае долгой изоляции смену гражданства
Алексей Чадов в шоке о того, что попал в список неугодных на Украине
Алексей Чадов в шоке о того, что попал в список неугодных на Украине
Зодиакальная нумерология: какие числа помогают Рыбам
Зодиакальная нумерология: какие числа помогают Рыбам
Алексей Чадов заявил, что не намерен жениться на своей пассии
Алексей Чадов заявил, что не намерен жениться на своей пассии

Еще по теме

В гости по утрам с Марией Шукшиной - Дмитрий Певцов (01.04.2018)
Дмитрия Певцова включили в список невъездных лиц в Латвию
Дмитрий Певцов оказался под санкциями
Дмитрий Певцов впал в кому в реанимации