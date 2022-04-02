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Фил Спенсер поблагодарил игроков на Xbox за поддержку и поздравления

Фил Спенсер поблагодарил игроков на Xbox за поддержку и поздравления


Руководитель Xbox Фил Спенсер находится во главе игрового направления Microsoft уже 8 лет. За последние сутки многие видные деятели игровой индустрии, журналисты и просто игроки поздравили Спенсера со знаменательной датой — в конце марта 2014 года он был официально назначен на должность руководителя Xbox. Фил Спенсер ответил в Twitter тем, кто его поздравил, удивившись, что уже прошло столько времени с его момента вступления в должность:

С ума сойти, что прошло 8 лет. Это было удивительное путешествие с командами, сообществом, создателями игр и т.д. Я многому учусь буквально каждый день. Определенно, это были самые плодотворные годы в моей карьере, и я очень рад тому, что впереди. Спасибо всем за поддержку.

Напомним, что сейчас Фил Спенсер занимает должность генерального директора Microsoft Gaming, куда входит не только Xbox, но и Bethesda, а в будущем будет входить и Activision Blizzard, после завершения сделки.

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По материалам: newxboxone

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