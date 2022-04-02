Игорь Бутман сегодня женился четвертый раз на молодой журналистке из Челябинска

60-летний музыкант Игорь Бутман сегодня взял в жены Анну Львову, которая моложе его на 32 года. 1 апреля 2022 года знаменитый музыкант Игорь Бутман связал себя узами брака в 4-й раз. 60-летний саксофонист женился на 28-летней журналистке Анне Львовой. Церемония бракосочетания состоялась в Юсуповском дворце на Мойке в Санкт-Петербурге. Первым делом молодожены устроили праздничную фотосессию и почти сразу же поделились кадрами в своих социальных сетях.Игорь Бутман с молодой женой Любимая женщина народного артиста моложе его на 32 года, однако разница в возрасте не помеха для двух влюбленных сердец. Львова давно работает с Бутманом — отвечает за пиар и мероприятия — словом, выполняет всю менеджерскую работу и является правой рукой теперь уже официального супруга.Игорь Бутман с молодой женой Игорь Михайлович просто обожает свою женщину и постоянно ее нахваливает: и умница, и красавица, и готовит хорошо! По словам Бутмана, благодаря Анне он даже помолодел: если уж не телом, то духом — точно. «Когда Аня в Москву переехала, то стала трудиться в нашей организации. Начала замечательные музыкальные джаз и фанк программы создавать. Потом мы стали встречаться», — делился Игорь Бутман.Игорь Бутман с молодой женой О романе Львовой и Бутмана впервые стало известно летом 2020-го. Год спустя музыкант сделал предложение своей избраннице, которое та с радостью приняла. Анна родом из Челябинска. Познакомившись с народным артистом, девушка сразу же переехала в Москву и начала работать в команде музыканта, сопровождая его во всех поездках. Именно на работе между будущими супругами и пролетела искра, а после закрутился роман. Впервые пара вышла в свет в октябре прошлого года, а в начале марта 2022-го Анна рассказала и показала подписчикам, как готовится к предстоящей свадьбе.Игорь Бутман с молодой женой Напомним, для Игоря Михайловича это четвертый брак. С 1987-го по 1990 год он состоял в браке с американкой Айлин, детей у пары не было. Супруги прожили вместе около трех лет, после чего расстались. В 1991 году его следующая избранница Донна родила ему сына Мишу. Однако после их разрыва девушка лишила Игоря права видеть сына. Они встретились только тогда, когда Михаил уже поступал в институт. С 1995 по 2013 год был женат на дизайнере Оксане Бутман — у них родилось двое детей, Марк и Даниил. Сейчас артист общается со всеми своими сыновьями, и у них хорошие взаимоотношения.