Иосиф Пригожин высказался о запрете въезда в Латвию артистам

Продюсер Иосиф Пригожин резко высказался о запрете. Бизнесмен объяснил, почему многим российским артистам стал вдруг резко запрещен въезд в Латвию, хотя раньше ничего подобного не наблюдалось. «Вероятно, задача властей Латвии — уничтожить русский язык. Никогда в отношении Латвии Валерия не высказывала и не высказывает никакого негатива!», сказал Иосиф Пригожин.Иосиф Пригожин - фото из архива z-aya.ru - ««Instagram» запрещённая организация на территории РФ» По словам Иосифа Пригожина, он с женой всегда был дружелюбно настроен, как к латышам, так и к литовцам с эстонцами. Продюсер заметил, что никогда не был националистом. Пригожин и сейчас выступает за свободу слова и передвижения, сообщает МК.ru. Напомним, что многим российским звездам шоу-бизнеса власти Латвии запретили въезд в страну. В списке оказалось свыше двадцати фамилий.