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Ярмарку non/fiction перенесли на декабрь. В литературных кругах обсуждают будущее книгоиздания

Ярмарку non/fiction перенесли на декабрь. В литературных кругах обсуждают будущее книгоиздания

На днях оргкомитет ярмарки интеллектуальной литературы non/fiction, которая должна была пройти в апреле, сообщил о переносе события на декабрь 2022 года.

В настоящее время вся книжная индустрия испытывает серьезные затруднения, связанные с недостатком бумаги, комплектующих и расходных материалов для типографий, увеличением сроков печати, логистикой, проблемой с финансами и кредитными ставками и другими организационными вопросами,

— говорится в заявлении организаторов.

Это, а также проблемы, связанные с отзывом лицензий на издание книг иностранных авторов, стали причиной того, что многие российские издатели и их зарубежные коллеги были вынуждены отказаться от участия в ярмарке интеллектуальной литературы non/fictioN весна. В этой ситуации оргкомитет полагает невозможным проведение ярмарки в апреле.

Решение о переносе ярмарки прокомментировала в беседе с "Полит.ру" глава издательского дома "Новое литературное обозрение" Ирина Прохорова.

На самом деле ситуация понятная, хоть и печальная. В издательском мире сегодня очень неблагоприятная экономическая обстановка. Цены повышаются на все, не хватает бумаги — то, о чем многие говорят в последнее время. <...> Учитывая повышение цен и инфляцию, многие издательства стали отказываться от участия в ярмарке. Это можно понять.


Международная книжная ярмарка non/fiction

По словам Прохоровой, отказ многих зарубежных издательств сотрудничать с российскими коллегами ставит под удар количество и качество издаваемых книг.

В России переводится очень много книг, это наше большое достоинство и этим можно гордиться. Более 30% российского книжного рынка — это переводы. За последние годы перевели достаточно много российской  художественной и гуманитарной литературы на разные языки. <...> Сейчас с этим тоже будут проблемы.

Мы видим вполне понятную солидарность с Украиной. К сожалению, культура отмены создает такой прецедент, когда издательства в знак протеста не хотят иметь дело с российскими партнерами. Я хочу заметить, что так делают не все. Многие издательства продолжают работать с нами и прекрасно понимают ситуацию. Разрыв отношений и изоляция российской культурной жизни не решает насущные проблемы.

Прохорова выразила надежду на то, что "здравый смысл и цеховая солидарность издателей восторжествуют", поскольку "издатели всегда на стороне просвещения, а вовсе не на стороне воспевания правителей". Однако будущее российского книгоиздания на фоне антироссийских санкций, введенных из-за военной спецоперации на Украине, видится ей "темным".


Галина Юзефович

Не менее пессимистично настроена литературный критик Галина Юзефович. По ее словам, уже к лету цены на книги могут вырасти до 50%, параллельно с этим качество книжной продукции будет падать. Книжным магазинам выживать станет совсем сложно, и, вероятнее всего, издательства продолжат переориентироваться на аудио- и электронные форматы. Однако и перспективы этого направления, считает Юзефович, не выглядят "лучезарными". Недавно приостановил работу на территории России один из самых популярных стриминговых сервисов аудиокниг Storytel.

Среди вызовов, с которыми предстоит столкнуться индустрии, критик также назвала ужесточение цензуры и потерю социальных сетей, в которых происходила основная коммуникация издателей с читателями.


Ольга Петелина
# Новости на сегодня / Шоу-бизнес
По материалам: spletnik.ru

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