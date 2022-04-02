Эти 4 игры удалят из Game Pass в середине апреля
Сегодня, 16:20
Microsoft пока не объявила об играх, которые будут добавлены в подписку Game Pass в первой половине апреля, сейчас известно только о паре проектов. Но уже в приложении Game Pass появилась информация об играх, которые в середине месяца удалят из подписке. 16 апреля подписку покинут следующие 4 игры:
The Long Dark (Xbox, PC)
Pathway (PC)
Тучка-вреднючка | Rain on Your Parade (Xbox, PC)
MLB: The Show 21 (Xbox)
Кроме того, 11 апреля из подписки Game Pass для PC удалят дополнения Destiny 2: Beyond Light, Shadowkeep и Forsaken.
По материалам: newxboxone