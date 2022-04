Эти 4 игры удалят из Game Pass в середине апреля





Microsoft пока не объявила об играх, которые будут добавлены в подписку Game Pass в первой половине апреля, сейчас известно только о паре проектов. Но уже в приложении Game Pass появилась информация об играх, которые в середине месяца удалят из подписке. 16 апреля подписку покинут следующие 4 игры:

The Long Dark (Xbox, PC)Pathway (PC)Тучка-вреднючка | Rain on Your Parade (Xbox, PC)MLB: The Show 21 (Xbox)

Кроме того, 11 апреля из подписки Game Pass для PC удалят дополнения Destiny 2: Beyond Light, Shadowkeep и Forsaken.