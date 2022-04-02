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Эти 4 игры удалят из Game Pass в середине апреля

Эти 4 игры удалят из Game Pass в середине апреля


Microsoft пока не объявила об играх, которые будут добавлены в подписку Game Pass в первой половине апреля, сейчас известно только о паре проектов. Но уже в приложении Game Pass появилась информация об играх, которые в середине месяца удалят из подписке. 16 апреля подписку покинут следующие 4 игры:



The Long Dark (Xbox, PC)



Pathway (PC)



Тучка-вреднючка | Rain on Your Parade (Xbox, PC)



MLB: The Show 21 (Xbox)

Кроме того, 11 апреля из подписки Game Pass для PC удалят дополнения Destiny 2: Beyond Light, Shadowkeep и Forsaken.

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По материалам: newxboxone

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