Кабмин утвердил порядок принятия ответных санкций в отношении иностранных судов

Тема: Постановления правительства

03:07 Автор: Мария Соколова

Правительство будет принимать решение об ответных санкциях в отношении судов государств, ограничивших заход в их порты российских кораблей. Такое постановление кабмина от 25 марта 2022 года № 468 вступает в силу 2 апреля.

Документ утверждает Правила подготовки и принятия решений о введении и отмене ответных ограничений, предусмотренных Кодексом внутреннего водного транспорта России.

Установлено, что ответные санкции в отношении судов тех стран, которые ограничили заход в их порты для российских судов, будет принимать Правительство РФ в форме распоряжения.

Законы, вступающие в силу 2 апреля

Проект такого распоряжения Минтранс разработает в течение пяти рабочих дней со дня поступления информации, подтверждающей введение или отмену ограничений в отношении российских кораблей. Ответные меры планируют согласовывать с МИДом, Минобороны и ФСБ.

Также читайте о том, какие законы вступают в силу в апреле.

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