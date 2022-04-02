Кабмин утвердил порядок принятия ответных санкций в отношении иностранных судов
Тема: Постановления правительства
03:07 Автор: Мария Соколова
Правительство будет принимать решение об ответных санкциях в отношении судов государств, ограничивших заход в их порты российских кораблей. Такое постановление кабмина от 25 марта 2022 года № 468 вступает в силу 2 апреля.
Документ утверждает Правила подготовки и принятия решений о введении и отмене ответных ограничений, предусмотренных Кодексом внутреннего водного транспорта России.
Установлено, что ответные санкции в отношении судов тех стран, которые ограничили заход в их порты для российских судов, будет принимать Правительство РФ в форме распоряжения.
Законы, вступающие в силу 2 апреля
Проект такого распоряжения Минтранс разработает в течение пяти рабочих дней со дня поступления информации, подтверждающей введение или отмену ограничений в отношении российских кораблей. Ответные меры планируют согласовывать с МИДом, Минобороны и ФСБ.
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