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Кармические задачи Рыб и пути их решения

Кармические задачи Рыб и пути их решения

Механизмы работы кармы довольно просты и понятны. Один из них заключается в том, что у каждого из нас есть свои определенные цели и задачи, поставленные перед нами мирозданием в этом текущем воплощении. Настало время узнать. что за цели стоят перед Рыбами.


Рыбы относятся к самым ленивым Знакам Зодиака, что мешает им заниматься решением кармических задач. Если вы рождены под этим Знаком, не унывайте и никогда не останавливайтесь, завидев на горизонте трудности. Они сделают вас сильнее.

Разрушение стереотипов

Рыбы больше, чем кто-либо другой ненавидят, когда люди мыслят клишированно, стереотипно. Рыбы не переносят на дух чрезмерный консерватизм и тягу людей к старым порядкам и обычаям, поэтому главная кармическая задача Рыб — разрушение этих обычаев и стереотипов. Еще до рождения на этот свет им был дан указ о том, чтобы бороться за всё новое и лучшее, ведь устоявшиеся правила не всегда позитивно сказываются на жизни людей.

Обретения смелости

В прошлом воплощении Рыбы были очень трусливыми и неуверенными в себе, из-за чего их жизнь пошла не по тому сценарию, по которому им хотелось. Именно поэтому в текущем воплощении данные люди должны побороть в себе любые позывы к страху и неуверенности. Это поможет им стать успешнее и понять, что каждый человек просто обязан идти вперед, не позволяя сомнениям руководить своей судьбой. Эта кармическая задача неразрывно связана с предыдущей.


Достижение просветления

Рыбы — последний из двенадцати Знаков Зодиака в астрологическом круге. Согласно мнению астрологов. Большинство Рыб близко к пониманию сути жизни, обретению просветления. Они появляются на свет под этим Знаком Уже не первый раз, потому что им нужно завершить начатое — закончить свой путь души. Многие Рыбы должны перейти на более высокий уровень духовного развития. Это будет означать, что они выполнили все свои обязательства перед Вселенной. Каждый человек этого Знака выбирает свой путь — кто-то достигает просветления через мистицизм и магию, а кто-то через веру и религию, духовные практики.

Умение говорить «нет»

Рыбы в прошлых воплощениях очень много делали добра окружающим их людям, но теперь им важно научиться говорить «нет» в тем моменты, когда кто-то злоупотребляет их поддержкой. Это не значит, что нужно становиться эгоистичными. Это значит, что нужно научиться любить себя и ценить свое время, помогая только тем, кто этого действительно заслуживает.

Развитие кармических талантов

Каждый представитель данного Знака обладает не всегда очевидным, но всегда очень важным талантом, который порой очень непросто раскрыть в полную силу. Рыбы должны развивать в себе этот талант, но для начала им нужно его обнаружить. Людям этого Знака порой кажется, что они не умеют ничего, но это не так. Чтобы убедиться в обратном им просто нужно пробовать что-то новое. Рано или поздно талант, заложенный в них мирозданием, проявится.

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По материалам: dailyhoro.ru

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