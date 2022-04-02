Кристина Орбакайте воссоединится с Пугачевой и Галкиным в Израиле

50-летняя певица Кристина Орбакайте собирается на гастроли в Израиль, где и встретиться со своими родными. Кристина Орбакайте отправится на побережье Средиземного моря не просто повидаться с семьей Аллы Пугачевой, но и поработать. Примадонна еще в конце февраля с мужем и детьми улетела в Израиль и даже пропустила свой традиционный весенний праздник, который всегда проводила в первое воскресенье марта. Максим Галкин тоже скоро начнет выступать в Израиле. Шоумен запланировал гастрольный тур в начале лета. Артист собирается выступить в нескольких израильских городах, цены на его концерты стартуют от 6 тысяч рублей.Кристина Орбакайте и Алла Пугачева В Израиль прилетит и Кристина Орбакайте. Сейчас она гастролирует по городам России. Однако, на афише ее концертов появились и шоу Кристины в Израиле. Артистка намерена выступить в пяти городах в течение недели в мае. 25 мая у Кристины день рождения. Пока неизвестно, с кем она будет праздновать свой личный праздник - в Израиле с мамой и ее семьей или улетит к мужу и дочке в США. В конце марта Кристина Орбакайте отметила первый юбилей Клавдии. Дочери певицы исполнилось 10 лет. Свой праздник именинница провела без звездной бабушки. Кристина призналась, что недовольна образованием дочери, которое дают в американской школе. Кстати, случайным прохожим удалось заснять Максима Галкина и Аллу Пугачеву на прогулке с детьми по побережью. На фото все члены семейства выглядят абсолютно счастливыми.