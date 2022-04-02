Ксения Собчак влезла в скандал Машковых

Ведущая и журналистка Ксения Собчак высказалась о скандале в звездном семействе. Телеведущая в эфире своего шоу «Осторожно Собчак!» высказалась о скандале в семье актера и худрука Владимира Машкова. «Какие-то совсем из советского времени истории про раздор в семье на политической почве», сказала Ксения СобчакМария Машкова с отцом - фото из архива z-aya.ru - ««Instagram» запрещённая организация на территории РФ» Также она заметила, что Владимир Машков с удовольствием читает «кусочки из Тютчева про либералов». Напомним, что дочь Владимира Машкова живет в США. Она заявила, что отец настаивал на ее возвращении в Россию, где она должна была попросить извинение перед русским народом за свое предательство. При этом Мария Машкова наотрез отказалась приезжать на родину, предпочтя остаться в Америке.