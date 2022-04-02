Ксения Собчак встретилась с бывшим любовником

Ведущая и журналистка Ксения Собчак в эмиграции встретила своего бывшего знакомого. Телеведущая больше месяца живет в Израиле, куда она уехала со своим сыном. Ведущая привыкает к жизни вдали от своего мужа — Константина Богомолова. Режиссер остался в России и трудится на благо развития Театра на Малой Бронной. Собчак же продолжает свою журналистскую деятельность, но полностью перешла в режим работы онлайн. Богомолов, похоже, переезжать за границу не собирается, зато на днях в Тель-Авиве заметили бывшего возлюбленного Собчак. Речь идет о Сергее Капкове. Больше 10 лет назад у них случился яркий роман, который мог бы закончиться свадьбой. Однако помолвка сорвалась и пара с большим скандалом рассталась.Ксения Собчак - фото из архива z-aya.ru - ««Instagram» запрещённая организация на территории РФ» В СМИ предполагают, что сейчас Ксения готова дать Капкову второй шанс. Она сделала в Сети репост новости со снимком её бывшего любовника. «Теоретически на чужбине Ксения и Сергей могли бы встретиться, чтобы, например, утрясти все старые обиды», — сообщает ЭГ. Сама Собчак никаких заявлений о намерениях встретиться с Капковым не делала. Впрочем, тут стоит вспомнить историю о том, как четыре года назад ведущая внезапно бросила Максима Виторгана ради своего нынешнего мужа. Тогда многим тоже долго не верилось, что Ксения способна на измену и развод. Напомним, что ранее Собчак высмеяла Елену Малышеву, которая якобы уехала в Штаты в связи с приостановкой съемок шоу «Жить здорово». Как выяснилось позже, ведущая Первого канала, в отличие от Ксении, никуда не уезжала и находится в России.