Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Ксения Собчак встретилась с бывшим любовником

Ксения Собчак встретилась с бывшим любовником
Ведущая и журналистка Ксения Собчак в эмиграции встретила своего бывшего знакомого. Телеведущая больше месяца живет в Израиле, куда она уехала со своим сыном. Ведущая привыкает к жизни вдали от своего мужа — Константина Богомолова. Режиссер остался в России и трудится на благо развития Театра на Малой Бронной. Собчак же продолжает свою журналистскую деятельность, но полностью перешла в режим работы онлайн. Богомолов, похоже, переезжать за границу не собирается, зато на днях в Тель-Авиве заметили бывшего возлюбленного Собчак. Речь идет о Сергее Капкове. Больше 10 лет назад у них случился яркий роман, который мог бы закончиться свадьбой. Однако помолвка сорвалась и пара с большим скандалом рассталась.
Ксения Собчак - фото из архива z-aya.ru - ««Instagram» запрещённая организация на территории РФ» В СМИ предполагают, что сейчас Ксения готова дать Капкову второй шанс. Она сделала в Сети репост новости со снимком её бывшего любовника. «Теоретически на чужбине Ксения и Сергей могли бы встретиться, чтобы, например, утрясти все старые обиды», — сообщает ЭГ. Сама Собчак никаких заявлений о намерениях встретиться с Капковым не делала. Впрочем, тут стоит вспомнить историю о том, как четыре года назад ведущая внезапно бросила Максима Виторгана ради своего нынешнего мужа. Тогда многим тоже долго не верилось, что Ксения способна на измену и развод. Напомним, что ранее Собчак высмеяла Елену Малышеву, которая якобы уехала в Штаты в связи с  приостановкой съемок шоу «Жить здорово». Как выяснилось позже, ведущая Первого канала, в отличие от Ксении, никуда не уезжала и находится в России.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

Последние новости

Ксения Собчак встретилась с бывшим любовником
Ксения Собчак встретилась с бывшим любовником
Звезда фильма «Экипаж»-Александра Яковлева умерла
Звезда фильма «Экипаж»-Александра Яковлева умерла
Том Уоррен показал «первоапрельскую» утечку игр Game Pass
Том Уоррен показал «первоапрельскую» утечку игр Game Pass
Любовный гороскоп на неделю с 4 по 10 апреля 2022 года
Любовный гороскоп на неделю с 4 по 10 апреля 2022 года
Сергей Сафронов выиграл битву у экстрасенса
Сергей Сафронов выиграл битву у экстрасенса
Алена Бабенко стыдилась своего носа
Алена Бабенко стыдилась своего носа
Лунный день сегодня 2 апреля 2022 года
Лунный день сегодня 2 апреля 2022 года
Рогалик про братьев-металлистов Metal Tales: Overkill выйдет в апреле на Xbox
Рогалик про братьев-металлистов Metal Tales: Overkill выйдет в апреле
Фил Спенсер поблагодарил игроков на Xbox за поддержку и поздравления
Фил Спенсер поблагодарил игроков на Xbox за поддержку и поздравления
Дмитрий Певцов намерен наказать обидчиков
Дмитрий Певцов намерен наказать обидчиков
Иосиф Пригожин высказался о запрете въезда в Латвию артистам
Иосиф Пригожин высказался о запрете въезда в Латвию артистам
Слух: Microsoft рассматривает вопрос повышения цены Game Pass
Слух: Microsoft рассматривает вопрос повышения цены Game Pass

Топ на сегодня

Зодиакальная нумерология: какие числа помогают Рыбам
Зодиакальная нумерология: какие числа помогают Рыбам
Алексей Чадов заявил, что не намерен жениться на своей пассии
Алексей Чадов заявил, что не намерен жениться на своей пассии
Новинка в Game Pass — игра Weird West стала доступна после релиза
Новинка в Game Pass — игра Weird West стала доступна после релиза
Валерия из-за творческого кризиса задумалась о завершении карьеры
Валерия из-за творческого кризиса задумалась о завершении карьеры
Weird West получает неплохие отзывы от критиков, игра сегодня будет в Game Pass
Weird West получает неплохие отзывы от критиков, игра сегодня будет в

Еще по теме

Ксения Собчак показала трогательное фото с сыном Платоном
Ксения Собчак родила первенца
Ксения Собчак начала демонстрировать фото из элитного роддома
Ксения Собчак стала мамой