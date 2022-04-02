Ксения Собчак высказалась о молчании Алла Пугачевой

Ведущая и журналистка Ксения Собчак с Артуром Гаспаряном обсудила Примадонну. Телеведущая в своем шоу «Осторожно, Собчак!» порассуждала с журналистом Артуром Гаспаряном об отъезде Аллы Пугачевой за рубеж в Израиль. «Промолчавшая Алла Пугачева? Она может быть теперь на какой-то премии? Или молчание в России все равно считается, как предательство?» — спросила Ксения Собчак журналиста.Алла Пугачева «Во-первых, у Аллы Пугачевой есть Максим Галкин. Я всегда воспринимал Максима как некого ретранслятора позиции семьи. Потому что Алла – это все-таки Алла. Она — величие всех величий. Это тигр, который над схваткой мартышек и обезьян. Молчание Аллы бывает красноречивее любых слов. Россия осталась без Аллы Пугачевой. Впервые за всю историю. Она символ этой страны. Это женщина-эпоха», сказал Артур Гаспарян. Напомним, что Алла Пугачева уехала в Израиль вместе с семьей. В Россию она пока возвращаться не планирует.