Любовь Успенская поделилась радостной новостью о дочери

Певица Любовь Успенская рассказала о творческих успехах своей дочери Татьяны Плаксиной. Единственная дочь Любови Успенской – Татьяна Плаксина привела в восторг свою звездную маму. Неожиданно для всех Таня увлеклась дизайном и вместе со своей подругой, дизайнером Аникой Керимовой создала капсульную коллекцию одежды.Любовь Успенская, Татьяна Плаксина и Аника Керимова «Дорогие друзья, хочу поделиться с вами одной неожиданной новостью, от которой я пришла в полнейший восторг. Я так долго ждала момента, что моя дочь сможет себя творчески реализовать, и вот, Таня, совместно со своей подругой - дизайнером Аникой Керимовой устроили мне сюрприз: они создали капсульную коллекцию одежды по мотивам Таниных картин 😍 Меня просто распирает от гордости и удивления, ведь моё материнское сердце сейчас сконцентрировано только на ней. Показ коллекции состоится очень скоро, следите за новостями 🥰»— написала в своей соцсети Успенская.Татьяна Плаксина, в свою очередь, призналась, что сбылась ее мечта.Татьяна Плаксина и Аника Керимова «Моя заветная мечта сбылась - воплотить свои работы на тканях. И совсем скоро вы увидите мои картины на совместной коллекции лимитированной одежды, созданной совместно с моей подругой - талантливым дизайнером Аникой Керимовой. Мы сделали для Вас нечто волшебное и уникальное. Следите за новостями, показ совсем скоро ! ❤️🌸🙏», - поделилась Плаксина Напомним, много лет Татьяна Плаксина жила в США и только недавно вернулась в Россию. После несчастного случая ей потребовалась помощь медиков, которые восстановили улыбку и поработали над внешностью девушки.