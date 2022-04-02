Любовный гороскоп на неделю с 4 по 10 апреля 2022 года

Вадим Карасев

Нашу жизнь улучшает любовь, начиная от первой влюбленности, заканчивая любовью к себе самому. Ее отсутствие калечит человека, приводя его к саморазрушению. Найти верный ориентир на этой неделе вам помогут подсказки астрологов.

У нас впереди серьезные и важные перемены. Про текущую неделю можно сказать, что планеты подарят каждому из нас важный урок: у нас будет шанс взвесить всё происходящее и посмотреть на любовную сферу жизнь со стороны. Особенно полезно провести небольшой анализ тем, у кого внутри нарастает недовольство своим партнером. Смотрите в оба, так как многим из нас суждено заметить приятные знаки судьбы.

Овен

На этой неделе драматизму Овнов позавидуют даже писатели и сценаристы мелодрам. Что только не придет им в голову под воздействием мощной Венеры в Рыбах. Не нужно бояться этого, ведь все идет так, как должно. Скоро в жизни этих людей воцарится любовь, а если она уже имеется, то в ней появится больше гармонии. Ускорить процесс поиска второй половинки будет непросто, а вот подобрать партнера правильно вполне можно.

Телец

Наступает очень благоприятное время для использования обрядов на привлечение любви. Ночные светила полностью на стороне Тельцов, так что им будет улыбаться удача в сфере любви. Главное для этих людей сейчас — не попасть в неприятную ситуацию из-за своей доверчивости. Можно знакомиться, уезжать в отпуск, признаваться в любви, играть свадьбу, можно даже выяснять отношения. Нужно быть начеку и никому ничего не обещать.

Близнецы

Близнецам, которые находятся в отношениях, важно попробовать укрепить духовную связь с тем, кого они любят. Сейчас это сделать будет намного проще, чем обычно. Говорят, что жизнь — это когда наши планы не сочетаются с планами Вселенной. На этой неделе трудности и неурядицы могут существенно укрепить связь Близнецов с их второй половинкой. Одиноких представителей Знака тоже ждут приятные сюрпризы.

Рак

К Ракам могут неожиданно нагрянут родственники партнера. Эксперты советуют не заострять на этом внимания и не портить свое настроение: из-за влияния Венеры хватит сил и терпения пережить абсолютно всё. В целом неделя полезна для долгосрочного планирования совместных дел, отпуска. Ракам без второй половинки можно воспользоваться семью способами справиться с одиночеством.

Лев

В любви Львам потребуется много удачи, причем как тем, кто находится в поисках, так и тем, кто уже нашел вторую половинку. В отношениях возможны склоки и дисгармония. Сильные заговоры на везение помогут привлечь удачу быстрее всего. С ее помощью Львы обойдут стороной все возможные неурядицы и смогут сохранить любовь. Лучшее решение для Львов, находящихся в поисках — терпеливо ждать своего звездного часа.

Дева

Девам астрологи советуют больше медитировать, чтобы меньше уставать. Также важно меньше конфликтовать с близкими и второй половинкой. Под влиянием позитивной силы планет в голову могут прийти важные мысли, но их можно легко пропустить, если фокусироваться лишь на негативе. Перед Девами сейчас открывается уникальная возможность начать новую жизнь. Можно ставить перед собой новые цели, особенно в сфере любви. Очень скоро наступит счастливое будущее.

Весы

Весам, которые находятся в поисках, будет гораздо проще заводить новые знакомства, однако, нужно быть осторожнее. Новые отношения лучше начинать только с теми, с кем у Весов наилучшая совместимость. Венера перейдет в Знак Рыб, ознаменовав своим переходом начало новой главы в жизни этих людей. До вторника не стоит принимать серьезных решений. Если вдруг Весам потребуется поддержка родственников и друзей, нужно помнить, что люди в это время будут раздавать полезные советы.

Скорпион

В сфере любви с 4 по 10 апреля будет очень много событий — от счастливых до драматичных. Скорпионам стоит слегка снизить планку своих ожиданий и начать просто наслаждаться совместным счастьем. На работе и в бизнесе стоит опасаться энергетических вампиров. Также токсичных людей стоит опасаться тем, кто находится в поисках любви. Не хватало в такой благоприятный отрезок времени влюбиться в манипулятора, провокатора или тирана.

Стрелец

Многим Стрельцам в эти семь дней удастся избавиться от одиночества. Ускорить процесс поиска второй половинки им помогут обряды и талисманы на любовь. Знакомства, флирт, переписки до утра, новые чувства — все это сейчас имеет очень важное значение. Однако астрологи советуют не забывать о трезвой оценке всего происходящего. Нужно уметь переключаться с романтических дел на работу и дела по дому.

Козерог

Козерогам стоит уповать на закон притяжения. Правильные мысли и слова помогут привлечь любовь быстрее всего. Звезды сейчас подарят этим людям достаточно сил для плодотворной работы над собой. Можно заняться внешностью, здоровьем. Все это положительно скажется на настроении и любовной удаче. Текущая неделя столкнет семейных Козерогов с некоторыми трудностями, но они быстро сойдут на нет.

Водолей

Водолеям стоит приготовиться вкладывать в сферу любви значительное количество энергии и времени. Особенно это касается тех, кто находится в отношениях. На этой неделе придется быть более сосредоточенными: какие-то важные вещи можно просто не заметить, из-за чего отношения могут разрушиться. Также ночные светила существенно обострят эмпатию Водолеев, что может быть опасным.

Рыбы

Начало недели вскружит голову Рыбам. Влияние Венеры в их Знаке может закончиться служебным романом, примирением с бывшим партнером или началом крепкой любви. В жизни появится тот, кто покажется Рыбам очень привлекательным и харизматичным. Есть одно но: успехи в любви могут привлечь внимание недоброжелателей. Поэтому астрологи советуют пользоваться пятью лучшими оберегами от завистников.