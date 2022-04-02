Лолита Милявская придумала новый бизнес

58-летняя певица Лолита Милявская рассказала о новом бизнесе. Артистка заскучала дома и в поисках, чем бы себя развлечь, наткнулась на занимательную коллекцию, хранившуюся у нее в книжном шкафу. Свою находку артистка показала подписчикам в Telegram и заявила, что теперь вполне может открыть новый бизнес. «Я пошла к себе в библиотеку и обнаружила целую полку DVD-дисков. Конечно, я многое оставляла себе на память, например, «Попса», где я в эпизоде, «Вечера на хуторе близ Диканьки»… А тут, посмотрите, вот такие штучки, в которых упакованы DVD. Меня очень многие уговаривали выбросить из дома и DVD, и диски, но что-то во мне срабатывало, и я это оставляла. Посмотрите на мое сокровище – любимые фильмы… Сейчас, ребята, я займусь прокатом DVD», — озвучила певица свою идею.Лолита Милявская - фото из архива z-aya.ru - ««Instagram» запрещённая организация на территории РФ» К слову, Лолита в апреле планирует вернуться на сцену после месячного перерыва. Артистка уже объявила поклонникам, что 15 апреля выступит в «Крокус Сити Холле», а потом отправится на гастроли по городам России. Также она продолжает играть в театре «Модерн» в постановке «Женитьба» — последний спектакль с ее участием состоялся 24 марта. Прибавилось у знаменитости и домашних забот, ведь недавно она перевезла в Москву единственную дочь Еву и свою маму, с которыми долго не виделась. Наследница звезды эстрады училась за границей, поэтому Лолита навещала ее всего несколько раз в год. Теперь же Ева будет находится рядом с артисткой, чему она очень рада.