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Лунный день сегодня 2 апреля 2022 года

Лунный день сегодня 2 апреля 2022 года

Наступает новый день, который может принести нам как новые победы, так и новые разочарования. Астрологи рассказали, чего можно ждать от первой субботы апреля и какова будет в этом плане роль Луны.


Месяц обещает быть очень удачным, но сегодняшний день, к сожалению, относится к числу неблагоприятных. Причиной послужит не Луна, а негативный аспект Меркурия с Солнцем. Луна постарается исправить огрехи этого аспекта, поэтому старайтесь прислушиваться к рекомендациям астрологов, чтобы не попасть впросак.

Фаза Луны: начинается 2 лунный день. Луна растет в Знаке Овна, что является достаточно благоприятным сочетанием. Сила Огня и активной Луны помогут нам преодолеть неприятности и проблемы, которые создаст соединение Меркурия и Солнца.

Магнитные бури 2 апреля: астрологи не прогнозируют вспышек на Солнце, так что обстановка для метеочувствительных людей будет благоприятной.

Что принесет удачу сегодня


приготовление пищи;
прогулки;
взаимная поддержка;
спокойствие.

Что отпугнет успех в этот день


влажная уборка;
ссоры;
сплетни;
денежные займы;
выяснение отношений;
излишняя доверчивость.

Одежда и талисманы удачи на эту субботу


Цвета дня — голубой, синий, серый. Можно использовать разные сочетания этих холодных оттенков. Они помогут нивелировать отрицательные потоки Меркурия и Солнца. В целом, строгих ограничений нет, так как на первый план в начале роста Луны выходит личный комфорт. Если вещь нравится, и она уместна — ее можно смело надевать.

Талисман дня — аквамарин. Он блокирует негатив извне, а также помогает обходить стороной тревожность. Если аквамарин вам не подходит, можно использовать другой сильный оберег — булавку.

Домашние дела по лунному календарю

Сегодня благоприятны дела, связанные со стихией Огня, так как с ней взаимодействует созвездие Овна, в котором находится Луна. Например, полезно будет готовить еду. При желании можно чинить сантехнику. А вот опрыскивать цветы, устраивать стирку и мыть полы астрологи и эксперты сайта dailyhoro.ru точно не рекомендуют.

Любовь и общение 2 апреля

Немного такта никому не повредит, поскольку Овен — Знак Зодиака, повышающий агрессию и эмоциональны фон. Относитесь проще сегодня к чужим словам, к мнению окружающих в целом. Приветливый и доброжелательный настрой в эти лунные сутки не поможет расположить к себе людей, но зато поможет избежать с ними ссор.


Немало людей захотят в эту среду достичь успеха обманом, поэтому не доверяйте никому на слово. Люди начнут недоговаривать, сплетничать. В мире все взаимосвязано, поэтому агрессоры обязательно понесут наказание. Не стоит опускаться до уровня оппонента. Будьте спокойными, если вы уверен в своей правоте. Так Меркурий и Солнце не принесут вам еще больше проблем.

Финансы и работа во 2 лунный день


Благоприятными сегодня могут оказаться любые мелкие и запланированные ранее покупки. Все, что не входило в планы, лучше не приобретать, так как соединение Меркурия и Солнца может заставить вас неправильно потратить средства. Опаснее всего сегодня приобретать антикварные ценности.

Ни в коем случае сегодня не стоит занимать деньги, давать в долг — даже самым близким людям. Если вы работаете в эту субботу, перепроверяйте все документы дважды и читайте все, что написано в договорах мелким шрифтом. В идеале сегодня эффективнее всего идет работа, когда каждый погружен в свои обязанности.

Настроение и здоровье по лунному календарю

Сегодня полезными станут медитации, арт-терапия, самомассаж. Старайтесь перенастроиться и обновить энергетику — сейчас это очень полезно. В эту субботу повышается риск травм, поэтому астрологи советуют соблюдать осторожность в быту и технику безопасности в работе.

При упадке сил следует принять следующие меры: выйти на улицу, сменить тип текущих дел, отказавшись от всего, что может подождать до завтра или до понедельника. Астрологи рекомендуют не бояться просить о помощи близких. Помогайте окружающим и принимайте помощь сами. Ничего зазорного в этом нет.

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По материалам: dailyhoro.ru

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