Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Шоу-бизнес » Максим Галкин вспомнил, как вместо его отца в Госдуму попала мама Собчак

Максим Галкин вспомнил, как вместо его отца в Госдуму попала мама Собчак

Максим Галкин вспомнил, как вместо его отца в Госдуму попала мама Собчак
Шоумен Максим Галкин дал ответ Собчак, упрекнувшей его в том, что он никогда не рассказывал про своего отца. Высказался о ситуации Олег Лурье. Максим Галкин никогда не был обелен вниманием публики. Он выступает на сцене с юных лет. Юморист уже давно состоит в браке с Аллой Пугачевой. Они растят детей: Лизу и Гарри. До недавнего времени супруги находились в деревне Грязь в своем замке. Но в феврале они улетели в Израиль. Некоторое время артисты не выходили на связь. Но потом Алла Борисовна заверила, что просто улетела на каникулы. При этом ее муж уже распланировал там летние гастроли. Пока Галкин находится не в России, Ксения Собчак решила рассказать, что его папа Александр Александрович в течение полутора лет был депутатом государственной Думы второго созыва. Ему достался мандат Льва Рохлина, убитого в июле 1998 года. Она была удивлена, что юморист об этом никогда не говорил. Однако Максим, по всей видимости, пообщался с российским и израильским журналистом Олегом Лурье, специализирующийся на расследованиях. В соцсети муж Пугачевой показал сообщение, которое написал Лурье.
Александр Галкин - отец Максима Галкина «И все, Ксения Анатольевна? Больше ничего не хотите рассказать? Например, о том, что в 1995 году в партийных списках кандидатов в депутаты Госдумы от партии „Наш дом — Россия“ находились генерал-лейтенант Лев Рохлин, генерал-полковник Александр Галкин, а также мама Ксении Собчак Людмила Нарусова. Причем, друг за другом.
И когда в декабре 1995 года НДР получила свои 10,13 % голосов избирателей, проведя по партийным спискам 45 депутатов, случились удивительные события.
Депутатские кресла должны были занять, согласно своим номерам в партийном списке НДР, генералы Лев Рохлин и Александр Галкин и вдруг… вместо Александра Галкина в Госдуме оказывается Людмила Нарусова, ранее находившаяся на непроходном месте», — отметил журналист. Он пояснил, что Рохлин тогда ничего сделать не мог. И спустя время после гибели генерала Рохлина Александр Галкин автоматически получил его мандат, так как ранее уступил свое законное место Нарусовой. «У мамы поинтересуйтесь, она точно помнит», — добавил Лурье. Галкин от себя предпочел ничего не добавлять.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

Последние новости

Официально: файтинг Rivals of Aether 2 находится в разработке
Официально: файтинг Rivals of Aether 2 находится в разработке
Первую серию сериала Halo можно посмотреть бесплатно на Youtube
Первую серию сериала Halo можно посмотреть бесплатно на Youtube
Ксения Собчак влезла в скандал Машковых
Ксения Собчак влезла в скандал Машковых
Максим Галкин вспомнил, как вместо его отца в Госдуму попала мама Собчак
Максим Галкин вспомнил, как вместо его отца в Госдуму попала мама
Валерия поздравила «лучшего мужчину на свете» с днем рождения
Валерия поздравила «лучшего мужчину на свете» с днем рождения
Кристина Орбакайте воссоединится с Пугачевой и Галкиным в Израиле
Кристина Орбакайте воссоединится с Пугачевой и Галкиным в Израиле
3 дополнительные игры доступны бесплатно на Xbox по Games With Gold
3 дополнительные игры доступны бесплатно на Xbox по Games With Gold
Новости Game Pass за 26 марта — 2 апреля: новые игры, что скоро удалят и прочее
Новости Game Pass за 26 марта — 2 апреля: новые игры, что скоро
После серии мощных солнечных вспышек на Земле возникли эффектные полярные сияния
После серии мощных солнечных вспышек на Земле возникли эффектные
Новые настройки Xbox позволят улучшить качество соединения на консолях
Новые настройки Xbox позволят улучшить качество соединения на консолях
Sony намерена конкурировать с Microsoft и покупать больше студий
Sony намерена конкурировать с Microsoft и покупать больше студий
Любовь Успенская поделилась радостной новостью о дочери
Любовь Успенская поделилась радостной новостью о дочери

Топ на сегодня

Дмитрий Певцов намерен наказать обидчиков
Дмитрий Певцов намерен наказать обидчиков
Иосиф Пригожин высказался о запрете въезда в Латвию артистам
Иосиф Пригожин высказался о запрете въезда в Латвию артистам
Том Уоррен показал «первоапрельскую» утечку игр Game Pass
Том Уоррен показал «первоапрельскую» утечку игр Game Pass
Алена Бабенко стыдилась своего носа
Алена Бабенко стыдилась своего носа
Любовный гороскоп на неделю с 4 по 10 апреля 2022 года
Любовный гороскоп на неделю с 4 по 10 апреля 2022 года

Еще по теме

Максим Галкин с сыном сыграл в суперигру
Максим Галкин после долгого перерыва обратился к поклонникам
Максим Галкин признался, что ссорится с Аллой Пугачевой
Максим Галкин высказался о жизни Аллой Пугачевой до переезда в замок