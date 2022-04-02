Максим Галкин вспомнил, как вместо его отца в Госдуму попала мама Собчак

Шоумен Максим Галкин дал ответ Собчак, упрекнувшей его в том, что он никогда не рассказывал про своего отца. Высказался о ситуации Олег Лурье. Максим Галкин никогда не был обелен вниманием публики. Он выступает на сцене с юных лет. Юморист уже давно состоит в браке с Аллой Пугачевой. Они растят детей: Лизу и Гарри. До недавнего времени супруги находились в деревне Грязь в своем замке. Но в феврале они улетели в Израиль. Некоторое время артисты не выходили на связь. Но потом Алла Борисовна заверила, что просто улетела на каникулы. При этом ее муж уже распланировал там летние гастроли. Пока Галкин находится не в России, Ксения Собчак решила рассказать, что его папа Александр Александрович в течение полутора лет был депутатом государственной Думы второго созыва. Ему достался мандат Льва Рохлина, убитого в июле 1998 года. Она была удивлена, что юморист об этом никогда не говорил. Однако Максим, по всей видимости, пообщался с российским и израильским журналистом Олегом Лурье, специализирующийся на расследованиях. В соцсети муж Пугачевой показал сообщение, которое написал Лурье.Александр Галкин - отец Максима Галкина «И все, Ксения Анатольевна? Больше ничего не хотите рассказать? Например, о том, что в 1995 году в партийных списках кандидатов в депутаты Госдумы от партии „Наш дом — Россия“ находились генерал-лейтенант Лев Рохлин, генерал-полковник Александр Галкин, а также мама Ксении Собчак Людмила Нарусова. Причем, друг за другом.И когда в декабре 1995 года НДР получила свои 10,13 % голосов избирателей, проведя по партийным спискам 45 депутатов, случились удивительные события.Депутатские кресла должны были занять, согласно своим номерам в партийном списке НДР, генералы Лев Рохлин и Александр Галкин и вдруг… вместо Александра Галкина в Госдуме оказывается Людмила Нарусова, ранее находившаяся на непроходном месте», — отметил журналист. Он пояснил, что Рохлин тогда ничего сделать не мог. И спустя время после гибели генерала Рохлина Александр Галкин автоматически получил его мандат, так как ранее уступил свое законное место Нарусовой. «У мамы поинтересуйтесь, она точно помнит», — добавил Лурье. Галкин от себя предпочел ничего не добавлять.