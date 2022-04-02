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Максим Галкин заметно помолодел и анонсировал концерты в Израиле

Максим Галкин заметно помолодел и анонсировал концерты в Израиле
45-летний шоумен Максим Галкин вышел на связь с поклонниками и сообщил о своих концертах в Израиле. Вот уже несколько недель Максим Галкин с Аллой Пугачевой и детьми живут в Израиле и, по всей видимости, не торопятся возвращаться в Россию. Сегодня Максим Гаклин сообщил в соцсети, что готовится к летним концертам за границей. В последнее время Галкин изменился внешне — избавился от длинных волос и как будто бы помолодел. В Израиле артист старается вести активный образ жизни и не теряет связи с подписчиками.
Максим Галкин «Дорогие друзья, уже в июне состоится мой концертный тур по городам Израиля. Шабат, шалом!» — поделился 45-летний Максим. Также шоумен призвал свою аудиторию не верить грязным слухам касательно его близких. «Еще хочу сказать важную вещь: мои уважаемые подписчики просят вести соцсети как раньше — с забавными видео с детьми, юмористическим контентом. Пока не вижу душевной и моральной возможности делать это. Что касается всех слухов, хайпа, безобразных кривотолков про меня, мою семью, то хочу сказать — не читайте советских газет по утрам. Это все бред, на который не считаю нужным реагировать. Спасибо за понимание», — подчеркнул он.
Максим Галкин Напомним, сама Примадонна еще недавно уверяла, что вернется в Россию, назло мнениям недоброжелателей. Правда, певица не стала объяснять причину внезапного путешествия, лишь отметив, что уехала с семьей на каникулы. Зато о спешном отъезде звездных супругов высказывался певец Андрей Данилко, выступающий в образе Верки Сердючки. «Потому что они боятся. Я разговаривал с Максимом Галкиным... Им отказали во всех рекламных контрактах. Он с семьей уехал в Израиль, и пока работы особо нету... А другие поубегали в основном из-за обычного страха. Тем более если говорить об артистах — эта публика достаточно хитрожопая — «и нашим, и вашим, давайте вместе спляшем», — откровенничал Данилко с News.ru.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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