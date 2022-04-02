Марина Хлебникова поделилась фото после пожара

Певица Марина Хлебникова в конце прошлого года пострадала от пожара в квартире, получив серьезные ожоги. Сейчас артистка восстановилась и начала работать. Погорелица Марина Хлебникова, пострадавшая в результате пожара в конце прошлого года, восстановилась и возвращается к работе. Накануне она опубликовала совместный снимок с рэпером Russell Ray и другими музыкантами, на котором улыбается и жестом показывает, что все хорошо. «Новая песня совсем скоро!» — анонсировала выход шедевра артистка на своей страничке ВКонтакте. Такой же снимок, вероятно из студии звукозаписи, опубликовал у себя и Russell Ray.Выглядит при этом 56-летняя исполнительница «Чашки кофею» прекрасно. На лице нет следов ожогов, она стройна и позитивна, а потому в компанию молодых ребят вписалась вполне гармонично.Марина Хлебникова, Russell Ray и другие музыканты И хотя поклонники засомневались, что фото свежее, они пожелали творческому коллективу успехов: «Ребятки, удачи вам!»; «Позитива, энергии и здоровья! Болею за вас!»; «Удачи! Творческих открытий!». Пожар в квартире певицы случился ноябрьской ночью 2021 года. Марину доставили в больницу в тяжелом состоянии с поражением кожных покровов и дыхательных путей. Ее даже пришлось подключить к ИВЛ. Благодаря усилиям врачей жизнь исполнительницы удалось спасти, и после нескольких месяцев лечения и двух операций ее выписали. Напомним, что причиной пожара стал несчастный случай. Певица уснула с горящей сигаретой, устав после длительных гастролей. Впрочем, некоторые подозревают звезду в злоупотреблении алкоголем. «Мало того, что она курит как паровоз — один стакан мог сыграть с ней злейшую штуку, она просто сразу вырубилась», — говорила Наталья Штурм. Хлебникова старается не обращать внимание на злопыхателей и придерживается позитивного настроя. Звезда отмечает, что именно оптимизм позволил ей справиться с ситуацией. «Если говорить о физическом самочувствии, то все не так, как хотелось бы. Что касается моего морального настроя, считаю, чем позитивнее я буду, тем быстрее мне станет лучше. И поэтому стараюсь держаться изо всех сил», — откровенничала она.