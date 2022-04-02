Николай Басков высказался об Анне Нетребко

Певец Николай Басков рассказал свое мнение о сложившейся ситуации. На днях Анна Нетребко написала в социальной сети пост, в котором осудила происходящее на Украине. Поклонникам оперной дивы из России это не понравилось, они сочли высказывания кумира предательством. Ведь совсем недавно Анна публично выражала патриотизм и поддержку родной стране. По мнению фанатов, артистка сделала такое заявление только ради того, чтобы сохранить работу в европейских театрах. «Они захотели унизить, заставить отказаться от Родины, а потом растоптать. Только тогда, говорят они, мы сначала обсудим и, может быть, что-то и предложим, но на наших условиях. После такого ответа можно легко понять суть происходящего. Их главная цель — сначала унизить нас своими санкциями, украсть наши деньги и имущество, а потом растоптать и уничтожить все русское, то есть просто нас с вами», — убежден артист.Анна Нетребко Напомним, что Басков с самого начала поддержал спецоперацию на Украине, из-за чего столкнулся как с одобрением фанатов, так и с резким негативом хейтеров. Несмотря на это, Николай продолжает высказываться на острую тему.