Новости Game Pass за 26 марта — 2 апреля: новые игры, что скоро удалят и прочее





Минувшая неделя, с 26 марта по 2 апреля, прошла спокойно для подписки Game Pass — без громких анонсов и новостей. Добавили в подписку пару игр, несколько проектов получили дату релиза и появился список игр, которые удалят в середине апреля из подписки. Обо всем этом в нашей еженедельной сводке новостей Game Pass.

Новые игры в Game Pass

На этой неделе подписка Game Pass пополнилась всего 2 новыми проектами, но оба давно ожидаемы:

Crusader Kings III (Xbox Series X | S)Weird West (Xbox, PC)

Отметим, что обе игры добавили в Game Pass сразу после релиза. Проект Weird West получил средние отзывы от игроков и критиков, во многом из-за технических проблем. Что касается Crusader Kings III, у игры были положительные отзывы после релиза на PC, и на консолях стратегию тоже хорошо встретили, если не считать большое количество жалоб на сложное освоение игры.

Новые даты выхода игр в Game Pass

На этой неделе было объявлено, что игра Warhammer 40,000: Darktide выходит 13 сентября, сразу в Game Pass на приставках Xbox Series X | S и PC.

Что скоро удалят из Game Pass

В середине апреля из подписки Game Pass удалят 4 игры — это произойдет 16 числа:

The Long Dark (Xbox, PC)Pathway (PC)Тучка-вреднючка | Rain on Your Parade (Xbox, PC)MLB: The Show 21 (Xbox)

Напомним, что дополнительно 11 апреля из подписки Game Pass для PC удалят DLC Destiny 2: Beyond Light, Shadowkeep и Forsaken.

Интересные новости по Game Pass

Несколько интересных новостей по Game Pass за неделю:

Слух: Microsoft готовит семейный план Game Pass, его запустят в этом годуСлух: Microsoft рассматривает вопрос повышения цены Game PassDiablo II и несколько Call of Duty отображаются как игры для Game Pass в Microsoft StoreXbox объявляет о запуске PC Game Pass еще в 5 регионахИнсайдер считает, что Microsoft может объединить Xbox Live Gold и Game Pass

Напомним, в начале следующей неделе Microsoft объявит об играх, которые добавит в подписку в начале апреля.