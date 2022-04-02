Новости Game Pass за 26 марта — 2 апреля: новые игры, что скоро удалят и прочее
Минувшая неделя, с 26 марта по 2 апреля, прошла спокойно для подписки Game Pass — без громких анонсов и новостей. Добавили в подписку пару игр, несколько проектов получили дату релиза и появился список игр, которые удалят в середине апреля из подписки. Обо всем этом в нашей еженедельной сводке новостей Game Pass.
Новые игры в Game Pass
На этой неделе подписка Game Pass пополнилась всего 2 новыми проектами, но оба давно ожидаемы:
Crusader Kings III (Xbox Series X | S)
Weird West (Xbox, PC)
Отметим, что обе игры добавили в Game Pass сразу после релиза. Проект Weird West получил средние отзывы от игроков и критиков, во многом из-за технических проблем. Что касается Crusader Kings III, у игры были положительные отзывы после релиза на PC, и на консолях стратегию тоже хорошо встретили, если не считать большое количество жалоб на сложное освоение игры.
Новые даты выхода игр в Game Pass
На этой неделе было объявлено, что игра Warhammer 40,000: Darktide выходит 13 сентября, сразу в Game Pass на приставках Xbox Series X | S и PC.
Что скоро удалят из Game Pass
В середине апреля из подписки Game Pass удалят 4 игры — это произойдет 16 числа:
The Long Dark (Xbox, PC)
Pathway (PC)
Тучка-вреднючка | Rain on Your Parade (Xbox, PC)
MLB: The Show 21 (Xbox)
Напомним, что дополнительно 11 апреля из подписки Game Pass для PC удалят DLC Destiny 2: Beyond Light, Shadowkeep и Forsaken.
Интересные новости по Game Pass
Несколько интересных новостей по Game Pass за неделю:
Слух: Microsoft готовит семейный план Game Pass, его запустят в этом году
Слух: Microsoft рассматривает вопрос повышения цены Game Pass
Diablo II и несколько Call of Duty отображаются как игры для Game Pass в Microsoft Store
Xbox объявляет о запуске PC Game Pass еще в 5 регионах
Инсайдер считает, что Microsoft может объединить Xbox Live Gold и Game Pass
Напомним, в начале следующей неделе Microsoft объявит об играх, которые добавит в подписку в начале апреля.