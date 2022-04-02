Новые настройки Xbox позволят улучшить качество соединения на консолях





Подразделение Xbox выпустило обновление прошивок Xbox One и Xbox Series X | S, которое должно улучшить качество сетевых функций на консоли. Новая функция позволяет игрокам включать маркировку пакетов сетевого уровня обслуживания (QoS) для чувствительного к задержкам сетевого трафика, такого как групповой чат и мультиплеер в играх. Новую функцию можно включить в настройках.

Маркировка мультимедиа Wi-Fi (WMM) устанавливает значения приоритета для исходящего трафика Wi-Fi от консолей Xbox. Эта маркировка приоритета трафика полезна для консолей Xbox, подключенных через Wi-Fi, для защиты от задержек во время перегрузки беспроводной сети.

Точка кода дифференцированных услуг (DSCP) задает значение приоритета для исходящего проводного и беспроводного трафика с консолей Xbox как для IPv4, так и для IPv6. Эта маркировка приоритета трафика полезна для консолей, подключенных к сетевым средам, которые поддерживают приоритет трафика, чувствительного к задержке, в периоды перегрузки, например, маршрутизаторы с функцией QoS или поставщики интернет-услуг, поддерживающие DOCSIS с низкой задержкой (LLD).

Настройки сейчас доступны только инсайдерам уровней Alpha и Alpha Skip-Ahead.