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Официально: файтинг Rivals of Aether 2 находится в разработке

Официально: файтинг Rivals of Aether 2 находится в разработке


Студия Aether Studios официально анонсировала вторую часть файтинга Rivals of Aether. Первая игра серии была выпущена в 2017 году на Xbox One и PC, а в 2020 году добралась до Switch. Что касается Rivals of Aether, на данный момент запланированная дата релиза игры — 2024 год, а выход игры состоится на «максимальном количестве платформ», согласно анонсу.

Сейчас подробностей об игре Rivals of Aether 2 мало. Разработчики отмечают, что хотят провести в 2023 году закрытое тестирование среди игроков. Игра получит новый графический движок, в сравнении с первой пиксельной частью — ниже в дебютном трейлере Rivals of Aether 2 можно это видеть.

Rivals of Aether — это файтинг, который понравился многим игрокам из-за своей глубокой боевой системы. В игре сражаются между собой антропоморфные животные из разных враждующих цивилизаций.


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По материалам: newxboxone

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