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Первую серию сериала Halo можно посмотреть бесплатно на Youtube

Первую серию сериала Halo можно посмотреть бесплатно на Youtube


Студия Paramount+ спустя чуть больше недели после выпуска первой серии сериала Halo, предложила желающим игрокам посмотреть ее бесплатно. Первую серию первого сезона сериала Halo выложили просто на Youtube на официальном канале Paramount Plus. Посмотреть ее можно по этой ссылке, но она доступна для просмотра только из США (что легко решается включением VPN). Естественно, серия на английском языке.


Стоит напомнить, что в США игроки с подпиской Game Pass Ultimate и так могут бесплатно посмотреть сериал Halo, благодаря перку-подписке на Paramount+. Но данный перк доступен только новым подписчикам Paramount+, тогда как на Youtube с первой серией сериала могут ознакомиться все желающие.

Сериал Halo должен был выйти официально в России с русской озвучкой в сервисе Амедиатека, но этого так и не произошло из-за санкций со стороны Paramount.

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По материалам: newxboxone

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