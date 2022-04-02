После серии мощных солнечных вспышек на Земле возникли эффектные полярные сияния

17 солнечных вспышек за сутки



Очевидцы поделились снимками и видео удивительного явления, а NASA — уникальными кадрами самих вспышек.С середины марта на Солнце произошла серия вспышек. Одну из крупнейших, M-класса, зафиксировали в конце месяца. Когда она достигла Земли, жители северных регионов России, США, Канады, Новой Зеландии и Тасмании смогли наблюдать полярные сияния. Очевидцы поделились снимками и видео природного явления в соцсетях.