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После серии мощных солнечных вспышек на Земле возникли эффектные полярные сияния

После серии мощных солнечных вспышек на Земле возникли эффектные полярные сияния
Очевидцы поделились снимками и видео удивительного явления, а NASA — уникальными кадрами самих вспышек.












С середины марта на Солнце произошла серия вспышек. Одну из крупнейших, M-класса, зафиксировали в конце месяца. Когда она достигла Земли, жители северных регионов России, США, Канады, Новой Зеландии и Тасмании смогли наблюдать полярные сияния. Очевидцы поделились снимками и видео природного явления в соцсетях.

17 солнечных вспышек за сутки



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По материалам: Sivator

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