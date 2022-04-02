Правительство утвердило концепцию развития допобразования детей до 2030 года

14:34 Автор: Виктория Карташева

Источник: Правительство России

Правительство утвердило Концепцию развития дополнительного образования детей до 2030 года. Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте кабмина.

Утвердить концепцию поручил Президент России Владимир Путин по итогам заседания Совета по реализации государственной политики в сфере защиты семьи и детей. В Правительстве отметили, что к 2030 году российская система дополнительного образования детей полностью обносится, появятся необходимые условия для самореализации и развития молодых талантов.

Концепция разделена на два этапа: с 2022 по 2024 год и с 2025 по 2030 год. В первую очередь предполагается распространить целевую модель развития допобразования, предполагающую переход на персонифицированное финансирование — выдачу специальных сертификатов, позволяющих детям посещать кружки и секции бесплатно. Такая модель сейчас действует в 72 регионах.





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Помимо этого, предполагается создать новые учебные места и обновить уже существующую инфраструктуру системы допобразования. К примеру, сделать капитальный ремонт, закупить новое оборудование, внедрить цифровые сервисы. На эти цели будут предоставлены субсидии из федерального бюджета. Планируется, в частности, создание и развитие сети технологических кружков, в которых будут готовить будущих ученых и инженеров, открытие театров, спортклубов и медиацентров. Для знакомства с историей, культурой и традициями родного региона будут разработаны новые туристические маршруты для школьников.

Особое внимание в рамках концепции уделят детям с инвалидностью. К самому образовательному процессу планируется привлекать молодых специалистов, в том числе и для обучения детей в селах.

В конце декабря глава государства подписал закон, согласно которому одаренные дети смогут бесплатно получать образование в интернатах при вузах. Оплачивать проживание и питание детей, обучающихся в специализированных учебных научных центрах (СУНЦ), будут за счет бюджетных средств.

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