Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Общество » Правительство утвердило концепцию развития допобразования детей до 2030 года

Правительство утвердило концепцию развития допобразования детей до 2030 года

Правительство утвердило концепцию развития допобразования детей до 2030 года

14:34  Автор: Виктория Карташева


Источник: Правительство России



Правительство утвердило Концепцию развития дополнительного образования детей до 2030 года. Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте кабмина.

Утвердить концепцию поручил Президент России Владимир Путин по итогам заседания Совета по реализации государственной политики в сфере защиты семьи и детей. В Правительстве отметили, что к 2030 году российская система дополнительного образования детей полностью обносится, появятся необходимые условия для самореализации и развития молодых талантов. 

Концепция разделена на два этапа: с 2022 по 2024 год и с 2025 по 2030 год. В первую очередь предполагается распространить целевую модель развития допобразования, предполагающую переход на персонифицированное финансирование — выдачу специальных сертификатов, позволяющих детям посещать кружки и секции бесплатно. Такая модель сейчас действует в 72 регионах. 


Читайте также:

• Путин поручил разработать концепцию развития допобразования детей до 2030 года • Одарённые дети смогут бесплатно получать образование в интернатах при вузах • Для находящихся на карантине предложили организовать курсы допобразования

Помимо этого, предполагается создать новые учебные места и обновить уже существующую инфраструктуру системы допобразования. К примеру, сделать капитальный ремонт, закупить новое оборудование, внедрить цифровые сервисы. На эти цели будут предоставлены субсидии из федерального бюджета. Планируется, в частности, создание и развитие сети технологических кружков, в которых будут готовить будущих ученых и инженеров, открытие театров, спортклубов и медиацентров. Для знакомства с историей, культурой и традициями родного региона будут разработаны новые туристические маршруты для школьников. 

Особое внимание в рамках концепции уделят детям с инвалидностью. К самому образовательному процессу планируется привлекать молодых специалистов, в том числе и для обучения детей в селах. 

В конце декабря глава государства подписал закон, согласно которому одаренные дети смогут бесплатно получать образование в интернатах при вузах. Оплачивать проживание и питание детей, обучающихся в специализированных учебных научных центрах (СУНЦ), будут за счет бюджетных средств.



#дети #образование

Ещё материалы: Владимир Путин


31
# Общество / Главные новости
По материалам: pnp.ru

Последние новости

Анна Семенович высказалась о проигрыше Валиевой на олимпиаде
Анна Семенович высказалась о проигрыше Валиевой на олимпиаде
Анастасия Решетова рассказала о финансовой зависимости от мужчин
Анастасия Решетова рассказала о финансовой зависимости от мужчин
Николай Басков высказался об Анне Нетребко
Николай Басков высказался об Анне Нетребко
Игорь Бутман сегодня женился четвертый раз на молодой журналистке из Челябинска
Игорь Бутман сегодня женился четвертый раз на молодой журналистке из
Сергей Безруков рассказал об ужасной участи кинотеатров
Сергей Безруков рассказал об ужасной участи кинотеатров
Максим Галкин заметно помолодел и анонсировал концерты в Израиле
Максим Галкин заметно помолодел и анонсировал концерты в Израиле
В Halo Infinite планируют добавить контент из сериала Halo
В Halo Infinite планируют добавить контент из сериала Halo
Лолита Милявская придумала новый бизнес
Лолита Милявская придумала новый бизнес
Анна Семенович высказалась об откровенных фотосъемках
Анна Семенович высказалась об откровенных фотосъемках
Кармические задачи Рыб и пути их решения
Кармические задачи Рыб и пути их решения
Ксения Собчак встретилась с бывшим любовником
Ксения Собчак встретилась с бывшим любовником
Звезда фильма «Экипаж»-Александра Яковлева умерла
Звезда фильма «Экипаж»-Александра Яковлева умерла

Топ на сегодня

Миллион долларов за самолет и десять тысяч за военный автомобиль: сколько Украина будет платить за добровольно сданную технику оккупантов?
Миллион долларов за самолет и десять тысяч за военный автомобиль:
"Кризисы отсеивают случайных людей": эксперты рассказывают Spletnik, что будет с рынком люкса в России
"Кризисы отсеивают случайных людей": эксперты рассказывают
Слух: Microsoft рассматривает вопрос повышения цены Game Pass
Слух: Microsoft рассматривает вопрос повышения цены Game Pass
Дмитрий Певцов намерен наказать обидчиков
Дмитрий Певцов намерен наказать обидчиков
Сергей Лазарев потерял огромные деньги на новом шоу
Сергей Лазарев потерял огромные деньги на новом шоу

Еще по теме

Михаил Мишустин утвердил Концепцию развития детско-юношеского спорта до 2030 года
Правительство утвердило паспорт проекта доступного допобразования для детей
Правительство утвердило программу индивидуального развития Марий Эл
Концепцию развития музейного дела сократят дотрех страниц практических рекомендаций